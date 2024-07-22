Один человек погиб, шестеро ранены за день в белгородском приграничье

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области

Мирный житель погиб в Белгородском районе, там же ранены четверо. Ещё два человека пострадали накануне в Шебекинском горокруге, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии. Кроме того, в четырёх из семи попавших под атаки ВСУ районах есть разрушения.

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