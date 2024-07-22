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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Последствия обстрела, фото тематическое

Один человек погиб, шестеро ранены за день в белгородском приграничье

22 июля 2024, 10:05
Фото: bel.ru
Последствия обстрела, фото тематическое

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области

Мирный житель погиб в Белгородском районе, там же ранены четверо. Ещё два человека пострадали накануне в Шебекинском горокруге, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии. Кроме того, в четырёх из семи попавших под атаки ВСУ районах есть разрушения.
Сюжет
Обстрел

За последние сутки атакам ВСУ подверглись семь районов Белгородской области. В четырёх из них есть разрушения, погибший и раненые.

В селе Устинка Белгородского района погиб водитель трактора. Также в муниципалитете ранены ещё четыре человека. Трое из них остаются в больницах — это жена тракториста, получившая ранения при атаке дрона, и двое мужчин, чьи автомобили попали под удар ВСУ.

Похожая ситуация произошла и в Шебекинском горокруге, там также пострадал мужчина в результате атаки дрона на автомобиль. Он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Ещё один человек ранен при ночном обстреле Шебекино, жителю оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации он отказался.

Кроме того, ранее пострадавшая пожилая мирная жительница Шебекино скончалась этой ночью в больнице.

В Белгородском районе повреждения зафиксировали в девяти частных домах, четырёх автомобилях, надворной постройке, гараже, сельхозпредприятии и одном коммерческом объекте. В Грайворонском горокруге повреждения получили восемь частных домов, две надворные постройки, инфраструктурный объект связи и линия газоснабжения.

Линии электропередачи задело при обстреле в Краснояружском районе и Шебекинском горокруге. Кроме этого, во втором муниципалитете были уничтожены автомобиль, четыре частных дома. Повреждены пять домов, надворная постройка, соцобъект, три автомобиля и линия электроснабжения.

Также под ударом ВСУ накануне были Борисовский и Волоконовский районы, Валуйский горокруг. Однако в этом случае последствий на земле нет.

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