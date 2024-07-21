Погибшим при ударе ВСУ по Шебекино подростком оказался 16-летний боксёр

Подросток, который стал жертвой атаки ВСУ на Шебекино в июля, был боксёром, воспитанником «Академии бокса». В Федерации бокса России рассказали, что спортсмен с ранениями попал в реанимацию, врачи сделали операцию и несколько дней боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось. Его похоронят в понедельник, 22 июля.