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Posted Вчера, 21:02

Published Вчера, 21:02

Modified Вчера, 21:15

Updated Вчера, 21:15

Погибшим при ударе ВСУ по Шебекино подростком оказался 16-летний боксёр

Погибшим при ударе ВСУ по Шебекино подростком оказался 16-летний боксёр

20 июля 2024, 21:02
Фото: Изображение Midjourney
11 июля ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство возле детской площадки в белгородском Шебекино. Пять подростков получили ранения, один из них позже умер в больнице. Подробности о нём сообщили в Федерации бокса России.
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Обстрел

Подросток, который стал жертвой атаки ВСУ на Шебекино в июля, был боксёром, воспитанником «Академии бокса». В Федерации бокса России рассказали, что спортсмен с ранениями попал в реанимацию, врачи сделали операцию и несколько дней боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось. Его похоронят в понедельник, 22 июля.

Во время взрыва школьник получил тяжёлые ранения, были повреждены жизненно важные сосуды, он потерял четыре литра крови. В больнице у подростка дважды останавливалось сердце, но его возвращали к жизни. Тяжёлое состояние не позволило отправить его на лечение в Москву.

Спортсмен был призёром первенства Белгородской области по боксу. В этом году забрал документы из академии по окончании девятого класса. В день трагедии парень был на тренировке, а вечером попал под атаку ВСУ, как и ещё несколько подростков.

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