Погибшим при ударе ВСУ по Шебекино подростком оказался 16-летний боксёр

Posted Вчера, 21:02
Published Вчера, 21:02
Modified Вчера, 21:15
Updated Вчера, 21:15
Подросток, который стал жертвой атаки ВСУ на Шебекино в июля, был боксёром, воспитанником «Академии бокса». В Федерации бокса России рассказали, что спортсмен с ранениями попал в реанимацию, врачи сделали операцию и несколько дней боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось. Его похоронят в понедельник, 22 июля.
Во время взрыва школьник получил тяжёлые ранения, были повреждены жизненно важные сосуды, он потерял четыре литра крови. В больнице у подростка дважды останавливалось сердце, но его возвращали к жизни. Тяжёлое состояние не позволило отправить его на лечение в Москву.
Спортсмен был призёром первенства Белгородской области по боксу. В этом году забрал документы из академии по окончании девятого класса. В день трагедии парень был на тренировке, а вечером попал под атаку ВСУ, как и ещё несколько подростков.