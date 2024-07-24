Семь причин выбрать летний отдых в Карелии

Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Лето в Карелии — уникальная пора. Солнце здесь почти не заходит, и умиротворяющие белые ночи плавно перетекают в утро. Это время идеально для ночных рыбалок на берегу удивительных озер и ночных посиделок.
Для тех, кому негде спрятаться от летней духоты, Карелия станет лучшим выбором. Летом здесь не так жарко, вода в водоемах сохраняет прохладу, а воздух всегда свеж, сообщает newia.ru.
Во время прогулки по карельскому лесу летом можно быстро наполнить корзинку морошкой, черникой и голубикой. А август дарит отдыхающим возможность полакомиться местными грибами.
Туристы — любители рыбачить в Карелии — всегда готовы похвастаться отменным уловом. Водоемы этого края богаты ценнейшей сочной рыбой — хариусом, лососем, щукой и кумжой. Также рыбные блюда — например местную уху лохикейто — можно отведать во многих ресторанах.
Кроме того, в распоряжении отдыхающих — множество водных развлечений, начиная от сапбординга и заканчивая спокойными прогулками на лодках.
В лесах Карелии нередко нет связи, поэтому в этих местах можно в полной мере ощутить себя наедине с природой. Существуют и более благоустроенные экодеревни, где отдыхающие прогуливаются по специальным тропам и посещают национальные парки и заповедники.
Туризм в Карелии приобретает все большую популярность, но цены здесь пока довольно бюджетные, чем обязательно стоит воспользоваться.