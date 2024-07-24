bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:46

Published Сегодня, 19:46

Modified Сегодня, 19:47

Updated Сегодня, 19:47

Семь причин выбрать летний отдых в Карелии

Семь причин выбрать летний отдых в Карелии

24 июля 2024, 19:46
Этим летом жители РФ нередко выбираются на отдых в Карелию. В этом нет ничего странного, так как оттуда всегда возвращаются с массой впечатлений и желанием посетить этот край вновь.

Лето в Карелии — уникальная пора. Солнце здесь почти не заходит, и умиротворяющие белые ночи плавно перетекают в утро. Это время идеально для ночных рыбалок на берегу удивительных озер и ночных посиделок.

Для тех, кому негде спрятаться от летней духоты, Карелия станет лучшим выбором. Летом здесь не так жарко, вода в водоемах сохраняет прохладу, а воздух всегда свеж, сообщает newia.ru.

Во время прогулки по карельскому лесу летом можно быстро наполнить корзинку морошкой, черникой и голубикой. А август дарит отдыхающим возможность полакомиться местными грибами.

Туристы — любители рыбачить в Карелии — всегда готовы похвастаться отменным уловом. Водоемы этого края богаты ценнейшей сочной рыбой — хариусом, лососем, щукой и кумжой. Также рыбные блюда — например местную уху лохикейто — можно отведать во многих ресторанах.

Кроме того, в распоряжении отдыхающих — множество водных развлечений, начиная от сапбординга и заканчивая спокойными прогулками на лодках.

В лесах Карелии нередко нет связи, поэтому в этих местах можно в полной мере ощутить себя наедине с природой. Существуют и более благоустроенные экодеревни, где отдыхающие прогуливаются по специальным тропам и посещают национальные парки и заповедники.

Туризм в Карелии приобретает все большую популярность, но цены здесь пока довольно бюджетные, чем обязательно стоит воспользоваться.

#Общество#Все материалы авторов
Подпишитесь
Белгородцам из приграничья стали выдавать продуктовые наборы, но не всем
Сегодня, 18:31
«Людей там нет»: Гладков — о сокращении поставок продуктов в белгородское приграничье
Сегодня, 17:08
Не только цемзавод: белгородцы пожаловались на ещё один источник загрязнения воздуха
Сегодня, 08:50
Белгородский блогер Бабин назвал жителей приграничья «хамлом и быдлом»
Сегодня, 14:39
«Наверху» не дали чёткого ответа по приграничью, а в Белгороде гонщик сбил букву Z
Сегодня, 15:30
Белгородцев без прописки разворачивали на въезде в приграничный посёлок
Сегодня, 11:40