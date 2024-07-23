Пять медийных персон, которые могли инсценировать собственную смерть

С тех пор, как Майкл Джексон покинул этот мир, прошло 15 лет, но фанаты убеждены, что певец жив. В публикациях, касающихся гибели короля поп-музыки, было столько нестыковок, что версия об инсценировке его смерти многим не кажется такой уж невероятной.