Posted Сегодня, 20:34
Published Сегодня, 20:34
Modified Сегодня, 20:36
Updated Сегодня, 20:36
Поклонники хотят верить, что когда-нибудь они еще увидят на сцене Майкла Джексона и Сергея Бодрова, а Децла и Пола Уокера можно случайно встретить, отдыхая на экзотических островах.
С тех пор, как Майкл Джексон покинул этот мир, прошло 15 лет, но фанаты убеждены, что певец жив. В публикациях, касающихся гибели короля поп-музыки, было столько нестыковок, что версия об инсценировке его смерти многим не кажется такой уж невероятной.
Рэп-исполнитель Децл, песни которого были популярны в 90-х и нулевых, внезапно скончался в возрасте 35 лет. Поклонники предполагают, что Децл подстроил свою «гибель». Однажды, беседуя с журналистом, музыкант заявил, что мечтает навсегда скрыться на острове от внимания людей, сообщает newia.ru.
Автокатастрофа, ставшая причиной смерти принцессы Дианы, считается одним из самых таинственных случаев прошлого века. Многие никогда не верили в ее гибель, а с годами версии о спасении принцессы лишь множатся.
Сергей Бодров, актер и режиссер, прославившийся в 90-х, погиб в 2002 году в Осетии в результате природной катастрофы. Тело его обнаружено не было, и это стало причиной слухов об инсценировке его смерти.
Актер легендарного «Форсажа» Пол Уокер скончался в результате автокатастрофы в 2013 году. Его фанаты допускают, что он жив. На снимках с места происшествия Уокера нет, и можно предположить, что он скрылся от всех, уехав на отдаленный остров.