Из-за закрытия автовокзала под Белгородом изменился маршрут восьми автобусов

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
С понедельника, 22 июля, изменена схема движения восьми автобусных маршрутов, которые ранее проходили через автовокзал в Шебекино. Время отправления от начальных пунктов маршрутов останется прежним.
Два автобуса, которые отправляются из посёлка Пятницкое Волоконовского района, — № 517/1 и № 517/2 — будут курсировать через сёла Большетроицкое, Красная Поляна, далее по маршруту через участок автодороги между городами Короча и Белгород прямо до белгородского автовокзала.
Ещё несколько автобусов будут следовать по федеральной трассе через Волоконовку и Новый Оскол. Речь идёт о маршрутах:
Напомним, недавно оперштаб принял решение временно закрыть автовокзал в Шебекино в связи с напряжённой оперативной обстановкой в горокруге.