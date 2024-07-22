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Автобус

Из-за закрытия автовокзала под Белгородом изменился маршрут восьми автобусов

22 июля 2024, 09:15
Фото: bel.ru
Автобус
19 июля было принято решение временно приостановить работу автовокзала в Шебекино из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Несколько автобусных маршрутов в связи с этими изменили схему движения. Подробности сообщили в региональном минтрансе.

С понедельника, 22 июля, изменена схема движения восьми автобусных маршрутов, которые ранее проходили через автовокзал в Шебекино. Время отправления от начальных пунктов маршрутов останется прежним.

Два автобуса, которые отправляются из посёлка Пятницкое Волоконовского района, — № 517/1 и № 517/2 — будут курсировать через сёла Большетроицкое, Красная Поляна, далее по маршруту через участок автодороги между городами Короча и Белгород прямо до белгородского автовокзала.

Ещё несколько автобусов будут следовать по федеральной трассе через Волоконовку и Новый Оскол. Речь идёт о маршрутах:

  • № 529 «Ровеньки — Белгород ч/з Шебекино»,
  • № 632/1 «Валуйки — Белгород ч/з Шебекино»,
  • № 632/5 «Валуйки — Белгород ч/з Шебекино»,
  • № 709/2 «Белгород — Валуйки ч/з Шебекино»,
  • № 725 «Белгород — Ровеньки ч/з Новый Оскол, Шебекино»,
  • и № 740 «Белгород — Волоконовка».

Напомним, недавно оперштаб принял решение временно закрыть автовокзал в Шебекино в связи с напряжённой оперативной обстановкой в горокруге.

Автовокзал в Шебекино приостановил работу из-за частых обстрелов
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#Валерия Колесникова#Общество#Новый Оскол#Ровеньки#Шебекино#Валуйки#Изменения#Автобусы#Новости Белгорода#Маршруты#Белгород#Оперштаб
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