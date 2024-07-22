Из-за закрытия автовокзала под Белгородом изменился маршрут восьми автобусов

Два автобуса, которые отправляются из посёлка Пятницкое Волоконовского района, — № 517/1 и № 517/2 — будут курсировать через сёла Большетроицкое, Красная Поляна, далее по маршруту через участок автодороги между городами Короча и Белгород прямо до белгородского автовокзала.