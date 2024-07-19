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Published Сегодня, 11:41

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Updated Сегодня, 11:43

Автобус с сеткой от дронов в Белгороде

Автобус с защитой от дронов ВСУ заметили в Белгороде

19 июля 2024, 11:41
Фото: bel.ru
Автобус с сеткой от дронов в Белгороде
Ноу-хау заметили читатели Бел.Ру в столице Белгородской области. По улицам Белгорода разъезжает автобус, оборудованный антидроновой сеткой. Украинские БПЛА действительно часто атакуют транспортные средства, но насколько это защитит пассажиров — мы не знаем.
Сюжет
Автобус

Читатели Бел.Ру заметили на улицах Белгорода необычный автобус. Его особенность в том, что он оборудован кустарной защитой от БПЛА — со всех сторон транспорт окружает металлическая сетка.

По информации некоторых местных медиа, автобус служебный, доставляет сотрудников на работу в приграничные районы Белгородской области, поэтому и оборудован импровизированной защитой.

Украинские дроны часто преследуют цель атаковать именно пассажирский транспорт, чтобы добиться максимального количества жертв. Например, в мае после атаки на автобус «Агро-Белогорья» погибли шесть человек, ещё 33 были ранены.

Автобус с сеткой от дронов в БелгородеАвтобус с сеткой от дронов в Белгороде
Автобус с сеткой от дронов в Белгороде
Фото: «Чёрный список Белгород»
Шестеро погибли, 33 человека ранены: дроны атаковали автобусы «Агро-Белогорья»
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Автобус#Фотофакт#Новости Белгорода#Защита#Пассажирский транспорт#Белгород#БПЛА#Дроны
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