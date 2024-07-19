Автобус с защитой от дронов ВСУ заметили в Белгороде

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Читатели Бел.Ру заметили на улицах Белгорода необычный автобус. Его особенность в том, что он оборудован кустарной защитой от БПЛА — со всех сторон транспорт окружает металлическая сетка.
По информации некоторых местных медиа, автобус служебный, доставляет сотрудников на работу в приграничные районы Белгородской области, поэтому и оборудован импровизированной защитой.
Украинские дроны часто преследуют цель атаковать именно пассажирский транспорт, чтобы добиться максимального количества жертв. Например, в мае после атаки на автобус «Агро-Белогорья» погибли шесть человек, ещё 33 были ранены.