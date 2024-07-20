Шесть белгородцев получили ранения при атаках ВСУ за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в результате обстрелов Белгородской области пострадали шесть человек, из которых двое — в критическом состоянии. Также пострадали дома и автомобили, произошли отключения электроэнергии, затронувшие 50 домов.

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