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Пострадавшие

Шесть белгородцев получили ранения при атаках ВСУ за прошедшие сутки

20 июля 2024, 06:20
Фото: 1MI
Пострадавшие
За прошедшие сутки в результате обстрелов Белгородской области пострадали шесть человек, из которых двое — в критическом состоянии. Также пострадали дома и автомобили, произошли отключения электроэнергии, затронувшие 50 домов.

В ходе обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки ранения получили шесть жителей региона. Пять из них — мирные жители из Шебекино.

Двое белгородцев находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается.

Таже после атаки ВСУ повреждения зафиксированы в шести МКД и в 22 ИЖС. Кроме того, пострадали 12 автомобилей.

Местами наблюдались отключения подачи Электроэнергии. За ночь специалисты смогли справиться с проблемой. Однако временно 50 домов на двух улицах — без электричества.

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