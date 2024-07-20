Шесть белгородцев получили ранения при атаках ВСУ за прошедшие сутки

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:25
В ходе обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки ранения получили шесть жителей региона. Пять из них — мирные жители из Шебекино.
Двое белгородцев находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается.
Таже после атаки ВСУ повреждения зафиксированы в шести МКД и в 22 ИЖС. Кроме того, пострадали 12 автомобилей.
Местами наблюдались отключения подачи Электроэнергии. За ночь специалисты смогли справиться с проблемой. Однако временно 50 домов на двух улицах — без электричества.