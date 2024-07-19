Мирный житель погиб после атаки дрона на монастырь

Это не первый подобный случай за последнюю неделю. В ночь с 16 на 17 июля при атаке беспилотника пострадал ещё один житель Курской области. В посёлке Тёткино дрон сбросил взрывное устройство на здание пожарной части. Был ранен дежурный спасатель.