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ВСУ атаковали монастырь в селе Горналь Курской области

Мирный житель погиб после атаки дрона на монастырь

19 июля 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали монастырь в селе Горналь Курской области

В пятницу украинские военные вновь нанесли удар по территории России — на этот раз по Курской области. Дрон атаковал монастырь в Горналь Суджанского района. Погиб мирный житель. Подробности сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В пятницу, 18 июля, украинские военные снова нанесли удар по территории России. На этот раз под атакой оказался соседний с Белгородской областью регион — Курская область.

Украинский беспилотник атаковал монастырь в селе Горналь Суджанского района. В результате атаки дрон взорвался. Погиб мирный житель.

Это не первый подобный случай за последнюю неделю. В ночь с 16 на 17 июля при атаке беспилотника пострадал ещё один житель Курской области. В посёлке Тёткино дрон сбросил взрывное устройство на здание пожарной части. Был ранен дежурный спасатель.

Утром 16 июля был ранен ещё один мирный житель. Снова ВСУ атаковали посёлок Тёткино. Тогда беспилотник сбросил взрывное устройство на крышу частного жилого дома.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Украина#Россия#Черноземье#Монастырь#Погибший#Жертва#Дрон#Приграничье#Атака#СВО
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