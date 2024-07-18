Два человека в белгородском приграничье получили ранения после атаки дронов ВСУ

Беспилотники ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородской области. В Белгородском районе рядом с селом Черемошное в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал тракторист. Рабочие на собственном транспорте доставили его в Октябрьскую районную больницу.