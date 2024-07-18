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Published Сегодня, 15:21

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Updated Сегодня, 15:23

Два человека в белгородском приграничье получили ранения после атаки дронов ВСУ

Два человека в белгородском приграничье получили ранения после атаки дронов ВСУ

18 июля 2024, 15:21
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
После получения ранений и оказания помощи людей отпустили на амбулаторное лечение. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Медики

Беспилотники ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородской области. В Белгородском районе рядом с селом Черемошное в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал тракторист. Рабочие на собственном транспорте доставили его в Октябрьскую районную больницу.

Мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей головы и акубаротравму. Бригада скорой доставила его в горбольницу №2 Белгорода. Медики оказали ему всю необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В Борисовском районе в селе Берёзовка дрон-камикадзе атаковал административное здание. Ранения получила одна женщина. У неё ссадины и ушибы. Пострадавшую доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи её отпустили домой для дальнейшего лечения.

Что касается административного здания, оно значительно повреждено. Там выбиты окна, пробита крыша, разрушена часть стен и посечён фасад.

Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Дрон взорвался на территории больницы в Белгородской области
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