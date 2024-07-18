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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Центр высокотехнологичного протезирования

Только ветеранам СВО и пострадавшим от атак ВСУ? Кому помогут в центре протезирования

18 июля 2024, 14:04
Фото: Telegram-канал Анны Цивилёвой
Центр высокотехнологичного протезирования

В белгородском минздраве ответили, кого примут в новом центре протезирования

Белгородцы начали интересоваться, кто сможет получить помощь в новом Центре по высокотехнологичному протезированию и комплексной реабилитации. Смогут ли, например, там пройти курс восстановления инвалиды-колясочники? Ответил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Недавно в Белгороде открылся первый в России межрегиональный Центр по высокотехнологичному протезированию и комплексной реабилитации. Местная жительница спросила, кого он будет принимать.

«Возможна ли там реабилитация девушки — инвалида-колясочника, попавшей в тяжёлую жизненную ситуацию?» — спросила Светлана.

Белгородке ответил министр регионального здравоохранения Андрей Иконников. Он пояснил, что на данный момент центр планирует принимать только ветеранов специальной военной операции и мирных жителей, пострадавших от атак ВСУ и нуждающихся в протезировании и последующей реабилитации.

В дальнейшем при открытии отделения реабилитации планируется расширение спектра оказываемой помощи по комплексной реабилитации.
Андрей Иконников

Напомним, центр протезирования начал свою на этой неделе. Белгородская область — первый регион, где смогли реализовать такой проект.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Медицина#Здравоохранение#Инвалиды#Новости Белгорода#Ветераны#Реабилитация#Белгород#Протезирование
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