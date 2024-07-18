Только ветеранам СВО и пострадавшим от атак ВСУ? Кому помогут в центре протезирования

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Недавно в Белгороде открылся первый в России межрегиональный Центр по высокотехнологичному протезированию и комплексной реабилитации. Местная жительница спросила, кого он будет принимать.
«Возможна ли там реабилитация девушки — инвалида-колясочника, попавшей в тяжёлую жизненную ситуацию?» — спросила Светлана.
Белгородке ответил министр регионального здравоохранения Андрей Иконников. Он пояснил, что на данный момент центр планирует принимать только ветеранов специальной военной операции и мирных жителей, пострадавших от атак ВСУ и нуждающихся в протезировании и последующей реабилитации.
В дальнейшем при открытии отделения реабилитации планируется расширение спектра оказываемой помощи по комплексной реабилитации.
Андрей Иконников
Напомним, центр протезирования начал свою на этой неделе. Белгородская область — первый регион, где смогли реализовать такой проект.