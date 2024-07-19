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Заупокойную литию отслужили по погибшим под Белгородом молодым супругам

Заупокойную литию отслужили по погибшим под Белгородом молодым супругам

19 июля 2024, 12:38
Фото: 1MI
В храме села Нижний Ольшанец почтили память погибших от атаки дрона ВСУ Виталия и Ксении Шумиловых. У пары остались две несовершеннолетние дочки, пишет «Российская газета».

В Нижнем Ольшанце прошла заупокойная лития по погибшим под Белгородом Виталию и Ксении Шумиловым. После богослужения Виталий Шумилов был посмертно награждён медалью «За трудовую доблесть».

Семейная пара работала на свинокомплексе «Агро-Белогорья». Руководство компании поделилось воспоминаниями о супругах. Ксения была молчаливой, а Виталий, наоборот, душой компании. Он не боялся критиковать начальство за медлительность и всегда проявлял себя как высококлассный специалист. Будущие супруги встретились на работе.

Ксения досрочно выходила из каждого декрета и справлялась с самой сложной и неблагодарной работой. Виталий тоже отличался самоотверженностью: узнай он о какой-то проблеме на свинокомплексе, срывался с места, приезжал и ремонтировал оборудование.

«Я часто вспоминаю его слова о себе: „Директору нужно все сделать через пять минут и желательно вчера“», — рассказал гендиректор белгородского свинокомплекса Алексей Полунин.

Дом родителей Шумиловых тоже попал под обстрел. У супружеской пары остались две несовершеннолетние дочки.

Напомним, 17 июля ВСУ с помощью дрона атаковали легковой автомобиль в Белгородском районе. В результате погибли два человека — супруги Шумиловы.

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