Заупокойную литию отслужили по погибшим под Белгородом молодым супругам

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В Нижнем Ольшанце прошла заупокойная лития по погибшим под Белгородом Виталию и Ксении Шумиловым. После богослужения Виталий Шумилов был посмертно награждён медалью «За трудовую доблесть».
Семейная пара работала на свинокомплексе «Агро-Белогорья». Руководство компании поделилось воспоминаниями о супругах. Ксения была молчаливой, а Виталий, наоборот, душой компании. Он не боялся критиковать начальство за медлительность и всегда проявлял себя как высококлассный специалист. Будущие супруги встретились на работе.
Ксения досрочно выходила из каждого декрета и справлялась с самой сложной и неблагодарной работой. Виталий тоже отличался самоотверженностью: узнай он о какой-то проблеме на свинокомплексе, срывался с места, приезжал и ремонтировал оборудование.
«Я часто вспоминаю его слова о себе: „Директору нужно все сделать через пять минут и желательно вчера“», — рассказал гендиректор белгородского свинокомплекса Алексей Полунин.
Дом родителей Шумиловых тоже попал под обстрел. У супружеской пары остались две несовершеннолетние дочки.
Напомним, 17 июля ВСУ с помощью дрона атаковали легковой автомобиль в Белгородском районе. В результате погибли два человека — супруги Шумиловы.