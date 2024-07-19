Заупокойную литию отслужили по погибшим под Белгородом молодым супругам

Семейная пара работала на свинокомплексе «Агро-Белогорья». Руководство компании поделилось воспоминаниями о супругах. Ксения была молчаливой, а Виталий, наоборот, душой компании. Он не боялся критиковать начальство за медлительность и всегда проявлял себя как высококлассный специалист. Будущие супруги встретились на работе.