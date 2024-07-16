Въезд в 14 сёл ограничат, а число погибших в Белгородской области превысило 200

Белгородцы смогут попасть в 14 населённых пунктов только по жёсткому регламенту, а в регионе назвали число погибших и пострадавших с начала СВО. Белгород тем временем готовится ко Дню города, но ожидать массовых мероприятий не стоит.

Сколько уже жертв? Новые решения оперштаба Празднику — быть?