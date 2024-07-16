Въезд в 14 сёл ограничат, а число погибших в Белгородской области превысило 200

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Сегодня, 16 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал журналистам ТАСС о количестве погибших и пострадавших при обстрелах ВСУ жителях с начала специальной военной операции.
По его информации, от ударов со стороны Украины погибли уже более 200 человек. Ещё около 1100 получили ранения различной степени тяжести.
Отметим, что за последние два дня от обстрелов ВСУ пострадали семь человек. Утром 16 июля ранения получили трое жителей Шебекино и один житель Новой Таволжанки, 15 июля под ударом оказались трое жителей Белгородского района.
16 июля состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого было официально принято решение ограничить въезд в 14 населённых пунктов, где сохраняется тяжёлая оперативная обстановка:
С 23 июля на въезде в данные населённые пункты установят контрольно-пропускные пункты, где будут нести службу представители силовых структур. Для их безопасности установят 14 модульных укрытий.
Общественный транспорт и такси пускать в поселения не будут. Пропускать готовы только взрослых мужчин в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты и в сопровождении военных.
Оставленные дома будут охранять сотрудники Минобороны, а жителей избавят от уплаты ЖКУ — кроме тех, которые оплачиваются по счётчику.
Кроме того, белгородцам, вынужденно снимающим жильё, компенсируют траты на аренду: обычным семьям ежемесячно будут выделять 10 тыс. рублей, а многодетным — 15 тыс. рублей.
Мэр Валентин Демидов рассказал белгородцам о том, как планируется отпраздновать День города в 2024 году, поскольку из-за частых обстрелов со стороны Украины масштабные мероприятия пришлось отменить.
Так, в учреждениях культуры пройдут тематические мероприятия, а улицы города украсят ближе к 5 августа. Более подробную программу опубликуют накануне праздника.
Салют устраивать пока не планируется, однако власти могут поменять решение.