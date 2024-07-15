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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Автобус

Виноват дефицит? Белгородцы по несколько часов ждут автобусы, чтобы уехать домой

15 июля 2024, 14:04
Фото: 1MI
Автобус

Белгородцы шли домой пешком, поскольку автобус не выпустили на рейс

С проблемами столкнулись пассажиры автобуса № 33 — один из водителей пропустил несколько своих рейсов, из-за чего белгородцам пришлось добираться домой пешком. На другом маршруте — № 31 — наблюдается дефицит водителей.
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Автобус

Жители Белгорода поинтересовались в социальных сетях, почему мало автобусов ездит на маршрутах № 31 и № 33. По словам жительницы, из-за долгого ожидания общественного транспорта дорога домой и на работу занимает по два часа, а после семи часов вечера автобусов вовсе нет. С такими проблемами жители сталкиваются ежедневно, отметила белгородка.

На обращение отреагировал начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» региона Мстислав Боровицкий. Он сообщил, что указанный маршрут № 33 не выполнил несколько рейсов, из-за чего в отношении перевозчика примут штрафные санкции. Однако причина пропуска неизвестна.

На другом маршруте — № 31 — наблюдается нехватка водителей.

Напомним, что в Белгородской области из-за неспокойной оперативной обстановки наблюдается дефицит водителей автобусов минимум на трёх маршрутах: № 33, 37 и 129. Из-за этого жители просили изменить расписание общественного транспорта, чтобы не ждать напрасно автобусы.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Водители#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Нехватка водителей
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