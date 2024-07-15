Виноват дефицит? Белгородцы по несколько часов ждут автобусы, чтобы уехать домой

Жители Белгорода поинтересовались в социальных сетях, почему мало автобусов ездит на маршрутах № 31 и № 33. По словам жительницы, из-за долгого ожидания общественного транспорта дорога домой и на работу занимает по два часа, а после семи часов вечера автобусов вовсе нет. С такими проблемами жители сталкиваются ежедневно, отметила белгородка.