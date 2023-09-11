Белгородцы просят изменить расписание автобусов из-за нового распорядка в школах

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Как отметил чиновник, у белгородцев есть вопросы по изменению и увеличению графика движения некоторых маршрутов. Это связано с тем, что в школах изменилось расписание. В частности, речь идёт о маршрутах №8, №11, №12, №13к, №111с, №112 и других.
Граждане задают вопросы. Они имеют точечный характер. Мы сейчас мониторим ситуацию. Пока мы ничего не меняли, чтобы не ухудшить общую ситуацию. Но такие вопросы есть, потому что школы работают по другому расписанию.
Сергей Евтушенко
Также чиновник пояснил, почему в Белгородской агломерации изменится движение маршрута №120.
Всего за прошедшую неделю от белгородцев поступило 259 жалоб на общественный транспорт.