Белгородцы просят изменить расписание автобусов из-за нового распорядка в школах

Как отметил чиновник, у белгородцев есть вопросы по изменению и увеличению графика движения некоторых маршрутов. Это связано с тем, что в школах изменилось расписание. В частности, речь идёт о маршрутах №8, №11, №12, №13к, №111с, №112 и других.