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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Белгородцы просят изменить расписание автобусов из-за нового распорядка в школах

Белгородцы просят изменить расписание автобусов из-за нового распорядка в школах

11 сентября 2023, 07:56
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе оперсовещания правительства региона. Подробнее сообщил министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко.

Как отметил чиновник, у белгородцев есть вопросы по изменению и увеличению графика движения некоторых маршрутов. Это связано с тем, что в школах изменилось расписание. В частности, речь идёт о маршрутах №8, №11, №12, №13к, №111с, №112 и других.

Граждане задают вопросы. Они имеют точечный характер. Мы сейчас мониторим ситуацию. Пока мы ничего не меняли, чтобы не ухудшить общую ситуацию. Но такие вопросы есть, потому что школы работают по другому расписанию.
Сергей Евтушенко

Также чиновник пояснил, почему в Белгородской агломерации изменится движение маршрута №120.

Всего за прошедшую неделю от белгородцев поступило 259 жалоб на общественный транспорт.

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#Белгородская область#Расписание#Школа#Маршрут#Автобусы#Жалобы#Белгород#Кристина Семенчук#График движения
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