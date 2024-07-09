Пьяная «невменяемость» или хаки? Почему бойца СВО не пустили в автобус до Белгорода

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Историю о сорванной поездке Бел.Ру изначально рассказала женщина, представившаяся матерью военнослужащего. По её словам, мужчина возвращался из отпуска и приобрёл билет на автобус из столицы в Белгород. Но водитель, увидев рюкзак, отказался везти военного. Мать заверила, что написала жалобу в министерство транспорта и автомобильных дорог Белгородской области, и назвала перевозчика — ИП Федотова Елена Петровна.
После публикации истории на связь с редакцией вышла представитель ИП Ирина Ярцева. В разговоре с журналистом Бел.Ру она сообщила, что всё было совсем не так.
«Ситуация была такая: молодой человек был в гражданской одежде, просто с рюкзаком камуфляжного типа. Извините, а у нас теперь все, кто носит камуфляжный рюкзак, являются участником СВО? Молодой человек находился в автобусе, который является общественным местом, в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Он был просто невменяемый».
Ярцева отметила, что в правилах перевозок их компании есть запрет на транспортировку людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
«Ему было отказано потому, что он был в невменяемом состоянии. Речь не про то, участник он СВО или не участник, не про рюкзак. Все пассажиры начали возмущаться, что он неадекватно себя вёл. Ещё на перроне».
Две тысячи за неиспользованный билет компания готова вернуть. Но никакого притеснения «не было и не будет».
«Нам, честно, было больно и неприятно. У нас у Елены Петровной очень много грамот от многих войсковых частей. Мы перевозим и военнопленных, и участников СВО. У нас очень много благодарственных писем за гражданскую сознательность. Елена Петровна у нас со слезами на глазах ко всем мальчикам относится. И очень было неприятно читать».
Кроме того, о своём участии в СВО герой истории с рюкзаком, со слов Ирины Ярцевой, высказался не самым конкретным образом.
«Ну извините… В шортах и в футболке сидит парень, кричит: „Я участник“. Вы ему поверите? Плюс он был очень пьян».
Представитель перевозчика заверила, что подтвердить её слова могут сотрудники Московского метрополитена и службы безопасности, видевшие всё своими глазами.
«У нас просто были ситуации, когда сажали людей в алкогольном опьянении, а потом пустые бутылки из-под водки прилетали водителю в голову. А тот на скорости нёсся. И много таких было ситуаций. Когда человек совсем невменяемый, мы его в автобус не пускаем».
С предысторией можно ознакомиться в отдельной нашей публикации.