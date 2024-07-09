Пьяная «невменяемость» или хаки? Почему бойца СВО не пустили в автобус до Белгорода

Пьяного мужчину и «участника СВО» не пустили в автобус до Белгорода

Ранее Бел.Ру писало о том, что военного не пустили на автобус по рейсу Москва-Белгород якобы из-за рюкзака камуфляжной расцветки. С редакцией связалась представитель перевозчика Ирина Ярцева и сообщила, что эта информация не соответствует действительности. Женщина утверждает, что пассажир был пьян.

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