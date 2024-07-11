Три бесплатных автобуса довезут белгородцев до продуктовой ярмарки

В Белгороде запустили три прямых маршрута до ярмарки в «Мега Гринне»

Каждую субботу в ТЦ «Мега Гринн» работает продуктовая ярмарка. Чтобы жителям Белгорода было удобнее добираться к ней, запустили бесплатные автобусы. Они будут отправляться из разных точек города каждые полчаса с 7:00 или 7:30 и до 11:30. Подробности маршрутов и расписания сообщили в мэрии города.