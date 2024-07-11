bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Автобус

Три бесплатных автобуса довезут белгородцев до продуктовой ярмарки

11 июля 2024, 12:04
Фото: bel.ru
Автобус

В Белгороде запустили три прямых маршрута до ярмарки в «Мега Гринне»

Каждую субботу в ТЦ «Мега Гринн» работает продуктовая ярмарка. Чтобы жителям Белгорода было удобнее добираться к ней, запустили бесплатные автобусы. Они будут отправляться из разных точек города каждые полчаса с 7:00 или 7:30 и до 11:30. Подробности маршрутов и расписания сообщили в мэрии города.

Каждую субботу с 9:00 до 16:00 в торговом центре «Мега Гринн» на минус первом этаже проходит продуктовая ярмарка. Для удобства посетителей запущено три бесплатных маршрута общественного транспорта, которые доставят прямо к месту проведения ярмарки.

Автобусы будут следовать по маршрутам:

  • от Болховца до ТЦ «Мега Гринн» с 7:00,
  • от ТЦ «Сити Молл» до ТЦ «Мега Гринн» с 7:00,
  • от ж/д вокзала до ТЦ «Мега Гринн» с 7:30.

Транспорт будет курсировать каждые полчаса. Последний рейс на каждом маршруте — в 11:30. Подробную информацию о маршрутах и расписании можно найти в карточках.

Напомним, разработать бесплатные маршруты до ярмарки решили несколько дней назад.

Маршрут от ж/д вокзала до ТЦ «Мега Гринн»Маршрут от ж/д вокзала до ТЦ «Мега Гринн»
Маршрут от ТЦ «Сити Молл» до ТЦ «Мега Гринн»Маршрут от ТЦ «Сити Молл» до ТЦ «Мега Гринн»
Маршрут от Болховца до ТЦ «Мега Гринн»Маршрут от Болховца до ТЦ «Мега Гринн»
Маршрут от ж/д вокзала до ТЦ «Мега Гринн»
Фото: Мэрия Белгорода
Бесплатные автобусы к субботней ярмарке сделают для белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде вновь пройдёт ярмарка: на том же месте, улицу перекрывать не придётсяВсё из-за праздника: в пятницу автобусы в Белгороде будут ездить по-другому«Цены космические, делать там нечего, сплошь перекупы»: белгородцы — о ярмарке
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Ярмарка#Транспорт#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Продуктовая ярмарка
Подпишитесь
Что известно о деле против экс-замгубернатора по АПК Юлии Щедриной?
Сегодня, 12:15
Дома белгородцев массированно атаковали дронами
Сегодня, 12:46
Семь человек ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 08:30
«Бежали в шортах и футболках»: белгородцы потеряли всё имущество из-за обстрелов
Сегодня, 12:28
«Это как губернатор уйдёт на дистант»: Гладков ответил на просьбу ввести удалёнку
Сегодня, 08:17