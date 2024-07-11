Три бесплатных автобуса довезут белгородцев до продуктовой ярмарки

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Каждую субботу с 9:00 до 16:00 в торговом центре «Мега Гринн» на минус первом этаже проходит продуктовая ярмарка. Для удобства посетителей запущено три бесплатных маршрута общественного транспорта, которые доставят прямо к месту проведения ярмарки.
Автобусы будут следовать по маршрутам:
Транспорт будет курсировать каждые полчаса. Последний рейс на каждом маршруте — в 11:30. Подробную информацию о маршрутах и расписании можно найти в карточках.
Напомним, разработать бесплатные маршруты до ярмарки решили несколько дней назад.