Всё из-за праздника: в пятницу автобусы в Белгороде будут ездить по-другому

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
12 июля в Белгородской области отмечается региональный праздник — День Прохоровской битвы. В связи с этим пятница объявлена выходным днём.
Изменится график работы общественного транспорта в Белгороде: автобусы будут курсировать по воскресному расписанию.
День Прохоровского поля стал официальным выходным ещё в 2020 году, и в 2024-м белгородцы получат возможность отдохнуть три дня подряд: 12, 13 и 14 июля.
Также Государственная инспекция труда сообщила, что 11 июля рабочий день будет сокращённым. Белгородцы смогут уйти домой на час раньше.