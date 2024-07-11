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Published Сегодня, 06:55

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Автобус

Всё из-за праздника: в пятницу автобусы в Белгороде будут ездить по-другому

11 июля 2024, 06:55
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде изменится расписание автобусов из-за Дня Прохоровского поля

Белгородская область готовится к празднованию Дня Прохоровской битвы, который отмечается 12 июля. Этот день объявлен в регионе выходным. В Белгороде изменится график движения общественного транспорта. Подробности сообщил региональный Организатор пассажирских перевозок.

12 июля в Белгородской области отмечается региональный праздник — День Прохоровской битвы. В связи с этим пятница объявлена выходным днём.

Изменится график работы общественного транспорта в Белгороде: автобусы будут курсировать по воскресному расписанию.

День Прохоровского поля стал официальным выходным ещё в 2020 году, и в 2024-м белгородцы получат возможность отдохнуть три дня подряд: 12, 13 и 14 июля.

Также Государственная инспекция труда сообщила, что 11 июля рабочий день будет сокращённым. Белгородцы смогут уйти домой на час раньше.

У белгородцев — короткая рабочая неделя: почему и сократят ли предпраздничный день?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Праздник#Автобус#Транспорт#Новости Белгорода#Белгород#Выходной день#День Прохоровской битвы
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