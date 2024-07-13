ВСУ обстреляли пять белгородских населённых пунктов, есть пострадавший и разрушения

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге подверглась атаке нескольких дронов ВСУ. Два беспилотника взорвались на территории местного соцобъекта. В результате взрыва третьего беспилотника пострадал водитель легкового автомобиля, находившийся неподалёку во время нападения.
Мужчину с полученной закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением головы доставили в районную больницу, где ему предоставили первую помощь. Для дальнейшего лечения пострадавшего перевезли бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу №2 в городе Белгород.
Также в районе Мокрой Орловки два взрывных устройства с беспилотника сбросили на работающий в поле комбайн. Водитель успел покинуть кабину до взрыва. У машины повреждена ходовая часть.
В селе Муром в Шебекинском горокруге дрон-камикадзе стал причиной возгорания кровли одного из частных домов. Пожар оперативно потушили.
Новопетровка в Валуйском округе также подверглась нападению беспилотника ВСУ. В селе из-за взрыва БПЛА повреждён забор у одного из частных домов.
В Демидовке в Краснояружского района в трёх частных домах обнаружены различные повреждения: выбиты окна, повреждены кровли и фасады.
В селе Ясные Зори Белгородского района социальный объект получил повреждения от артиллерийского снаряда — выбиты окна и повреждён фасад.
Экстренные службы работают на местах происшествий, информация уточняется.
Также сегодня ВСУ снова атаковали Шебекино. Уже третий день подряд городской округ подвергается обстрелам. В результате прилёта пострадали восемь мирных жителей.