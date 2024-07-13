ВСУ обстреляли пять белгородских населённых пунктов, есть пострадавший и разрушения

Мужчину с полученной закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением головы доставили в районную больницу, где ему предоставили первую помощь. Для дальнейшего лечения пострадавшего перевезли бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу №2 в городе Белгород.