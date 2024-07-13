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Обстрел Белгородской области

ВСУ обстреляли пять белгородских населённых пунктов, есть пострадавший и разрушения

13 июля 2024, 18:41
Фото: Изображение Midjourney
Обстрел Белгородской области
В нескольких населённых пунктах Белгородской области произошли атаки беспилотников, в результате которых пострадал мирный житель и нанесены различные материальные ущербы, включая повреждения зданий и автомобилей.

Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге подверглась атаке нескольких дронов ВСУ. Два беспилотника взорвались на территории местного соцобъекта. В результате взрыва третьего беспилотника пострадал водитель легкового автомобиля, находившийся неподалёку во время нападения.

Мужчину с полученной закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением головы доставили в районную больницу, где ему предоставили первую помощь. Для дальнейшего лечения пострадавшего перевезли бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу №2 в городе Белгород.

Также в районе Мокрой Орловки два взрывных устройства с беспилотника сбросили на работающий в поле комбайн. Водитель успел покинуть кабину до взрыва. У машины повреждена ходовая часть.

В селе Муром в Шебекинском горокруге дрон-камикадзе стал причиной возгорания кровли одного из частных домов. Пожар оперативно потушили.

Новопетровка в Валуйском округе также подверглась нападению беспилотника ВСУ. В селе из-за взрыва БПЛА повреждён забор у одного из частных домов.

В Демидовке в Краснояружского района в трёх частных домах обнаружены различные повреждения: выбиты окна, повреждены кровли и фасады.

В селе Ясные Зори Белгородского района социальный объект получил повреждения от артиллерийского снаряда — выбиты окна и повреждён фасад.

Экстренные службы работают на местах происшествий, информация уточняется.

Также сегодня ВСУ снова атаковали Шебекино. Уже третий день подряд городской округ подвергается обстрелам. В результате прилёта пострадали восемь мирных жителей.

Жители Белгородского района сообщают об атаке БПЛА в Ясных Зорях
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