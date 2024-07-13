8 человек ранены, 16 авто и три МКД пострадали: последствия атаки ВСУ на Шебекино

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
После обстрела ВСУ города Шебекино, по официальной информации, ранены как минимум восемь мирных жителей. Троих из них на данный момент доставляют в областную клиническую больницу в Белгороде.
У женщины диагностированы осколочные ранения живота и плеча, у второй жительницы Шебекино — осколками ранило обе ноги, шею, а также имеется непроникающие ранения брюшной полости и грудной клетки. Ранен мужчина — у него открытая черепно-мозговая травма. Он находится в тяжёлом состоянии. Ещё один мужчина получил ранения правого предплечья. Его доставят в горбольницу №2 Белгорода.
К тому же, ещё трое человек пострадали от осколочных ранений рук и ног. Медики Шебекинской районной больницы оказали им необходимую медицинскую помощь. Лечение они пройдут амбулаторно. Последняя пострадавшая получила касательное осколочное ранение правой голени. Сотрудники скорой оказали ей медпомощь. Женщина от госпитализации отказалась.
В пяти МКД Шебекино выбиты окна, в частном доме также выбило окна и посекло забор. Пострадали 16 автомобилей. Одна машина сгорела в ходе прямого попадания снаряда. Пострадали кровли, фасады и остекления одного соцобъекта и двух коммерческих объектов города.
Информация о последствиях уточняется, все оперативные службы работают на местах.