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Пострадавшие и разрушения

8 человек ранены, 16 авто и три МКД пострадали: последствия атаки ВСУ на Шебекино

13 июля 2024, 11:06
Фото: 1MI
Пострадавшие и разрушения

При обстреле Шебекино ранения получили восемь мирных жителей

После обстрела ВСУ города Шебекино ранены 8 мирных жителей, из которых троих доставляют в больницу в Белгороде с осколочными ранениями различной тяжести, а также повреждены пят МКД, частный дом, соцобъект, два коммерческих объекта и автомобили в городе. Одно авто сгорело.

После обстрела ВСУ города Шебекино, по официальной информации, ранены как минимум восемь мирных жителей. Троих из них на данный момент доставляют в областную клиническую больницу в Белгороде.

У женщины диагностированы осколочные ранения живота и плеча, у второй жительницы Шебекино — осколками ранило обе ноги, шею, а также имеется непроникающие ранения брюшной полости и грудной клетки. Ранен мужчина — у него открытая черепно-мозговая травма. Он находится в тяжёлом состоянии. Ещё один мужчина получил ранения правого предплечья. Его доставят в горбольницу №2 Белгорода.

К тому же, ещё трое человек пострадали от осколочных ранений рук и ног. Медики Шебекинской районной больницы оказали им необходимую медицинскую помощь. Лечение они пройдут амбулаторно. Последняя пострадавшая получила касательное осколочное ранение правой голени. Сотрудники скорой оказали ей медпомощь. Женщина от госпитализации отказалась.

В пяти МКД Шебекино выбиты окна, в частном доме также выбило окна и посекло забор. Пострадали 16 автомобилей. Одна машина сгорела в ходе прямого попадания снаряда. Пострадали кровли, фасады и остекления одного соцобъекта и двух коммерческих объектов города.

Информация о последствиях уточняется, все оперативные службы работают на местах.

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Житель Шебекино поделился кадрами с места прилёта: на асфальте видны следы крови
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