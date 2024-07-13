8 человек ранены, 16 авто и три МКД пострадали: последствия атаки ВСУ на Шебекино

У женщины диагностированы осколочные ранения живота и плеча, у второй жительницы Шебекино — осколками ранило обе ноги, шею, а также имеется непроникающие ранения брюшной полости и грудной клетки. Ранен мужчина — у него открытая черепно-мозговая травма. Он находится в тяжёлом состоянии. Ещё один мужчина получил ранения правого предплечья. Его доставят в горбольницу №2 Белгорода.