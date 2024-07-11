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Published Сегодня, 17:26

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Атака дронов

12 человек за два обстрела: пять мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино

11 июля 2024, 17:26
Фото: Изображение Midjourney
Атака дронов
По предварительной информации ранения получили женщина и двое мужчин. Ещё двое за помощью обратились самостоятельно. Оба пострадали ещё при дневных обстрелах. Кроме того пожары возникли на территории предприятия и коммерческого объекта, 20 машин и три МКД пострадали.

В Шебекино после обстрела пострадали три мирных жителя — двое мужчин и женщина. Жительница Шебекино отправлена в горбольницу №2 Белгорода с осколочными ранениями головы. Оба мужчины поступили в районную больницу Шебекино с осколочными ранениями рук и ног. Они получат амбулаторное лечение.

Также за медицинской помощью самостоятельно обратились ещё двое мужчин, которые пострадали ещё при обстреле Шебекино этим днём. Они также пройдут амбулаторное лечение. В общей сложности за сегодня ранены во время двух обстрелов Шебекино оказались 12 мирных жителей.

Кроме того, повреждены 20 машин, остекление в трёх многоквартирных домах, произошло возгорание гаражей и рабочей техники на коммерческом объекте и на территории предприятия. Возгорания оперативно устранены.

Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.

Напомним, что при последнем обстреле жители Шебекино и местные медиа сообщали о последствия атаки БПЛА. Они сообщали о пострадавшем, пожаре на предприятии и о влетевшем в МКД дроне.

Жители Шебекино сообщают о пострадавшем и о врезавшемся в жилой дом беспилотнике
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