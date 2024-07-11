12 человек за два обстрела: пять мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино

Также за медицинской помощью самостоятельно обратились ещё двое мужчин, которые пострадали ещё при обстреле Шебекино этим днём. Они также пройдут амбулаторное лечение. В общей сложности за сегодня ранены во время двух обстрелов Шебекино оказались 12 мирных жителей.