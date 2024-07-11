12 человек за два обстрела: пять мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
В Шебекино после обстрела пострадали три мирных жителя — двое мужчин и женщина. Жительница Шебекино отправлена в горбольницу №2 Белгорода с осколочными ранениями головы. Оба мужчины поступили в районную больницу Шебекино с осколочными ранениями рук и ног. Они получат амбулаторное лечение.
Также за медицинской помощью самостоятельно обратились ещё двое мужчин, которые пострадали ещё при обстреле Шебекино этим днём. Они также пройдут амбулаторное лечение. В общей сложности за сегодня ранены во время двух обстрелов Шебекино оказались 12 мирных жителей.
Кроме того, повреждены 20 машин, остекление в трёх многоквартирных домах, произошло возгорание гаражей и рабочей техники на коммерческом объекте и на территории предприятия. Возгорания оперативно устранены.
Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.
Напомним, что при последнем обстреле жители Шебекино и местные медиа сообщали о последствия атаки БПЛА. Они сообщали о пострадавшем, пожаре на предприятии и о влетевшем в МКД дроне.