Жители Белгородского района сообщают об атаке БПЛА в Ясных Зорях

В селе Ясные зори в Белгородском районе произошёл обстрел со стороны ВСУ. Выбиты окна в домах и других зданиях, появлению воронок на дорогах и другим разрушениям, о чём свидетельствуют пришедшие фотографии от читателей. Вероятно, обстрел произошёл еще несколько часов назад.

Сюжет Новости Белгорода