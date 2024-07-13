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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Атака ВСУ

Жители Белгородского района сообщают об атаке БПЛА в Ясных Зорях

13 июля 2024, 16:24
Фото: bel.ru
Атака ВСУ
В селе Ясные зори в Белгородском районе произошёл обстрел со стороны ВСУ. Выбиты окна в домах и других зданиях, появлению воронок на дорогах и другим разрушениям, о чём свидетельствуют пришедшие фотографии от читателей. Вероятно, обстрел произошёл еще несколько часов назад.

Читатели Бел.Ру сообщают о произошедшем обстреле в селе Ясные зори в Белгородском районе. Населённый пункт атаковал один из украинских беспилотников. В нескольких домах и других зданиях выбиты окна, также есть воронки на дорогах и другие разрушения. Читатели присылают фото.

Атака ВСУ на село Ясные ЗориАтака ВСУ на село Ясные Зори

Также белгородцы сообщают информацию о замеченном БПЛА, взрыве и задымлении со стороны Разумного. Официальной информации на данный момент нет.

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