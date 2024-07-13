Жители Белгородского района сообщают об атаке БПЛА в Ясных Зорях

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Читатели Бел.Ру сообщают о произошедшем обстреле в селе Ясные зори в Белгородском районе. Населённый пункт атаковал один из украинских беспилотников. В нескольких домах и других зданиях выбиты окна, также есть воронки на дорогах и другие разрушения. Читатели присылают фото.
Также белгородцы сообщают информацию о замеченном БПЛА, взрыве и задымлении со стороны Разумного. Официальной информации на данный момент нет.