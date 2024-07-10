Вода в Белгородском водохранилище вызвала опасения у Росгидромета

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Росгидромет проверил водоёмы на границах с 12 государствами. Выяснилось, что наиболее загрязнённой оказалась вода на Белгородском водохранилище (граничит с Украиной), в реке Колос-йоки (граничит с Норвегией) и реке Уй и Тобол (граничит с Казахстаном).
В регионе уже несколько лет продолжает действовать программа очистки водоёмов. В этом году в порядок должны привести 41 водный объект на территории региона. Однако Белгородское водохранилище в перечень не попало.
Ранее Белгородская область попала в число регионов с сильным загрязнением водоёмов. Только за минувший год зарегистрировано пять случаев высокого загрязнения.
Проблемы в регионе действительно есть. Ранее белгородцы били тревогу из-за загрязнения одной из самых крупных рек в регионе — Оскол, а также недоумевали от красного цвета в водоёмах Красногвардейского и Красненского районов.