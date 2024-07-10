bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Вода в Белгородском водохранилище вызвала опасения у Росгидромета

Вода в Белгородском водохранилище вызвала опасения у Росгидромета

10 июля 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Росгидромет провёл исследования водоёмов на территории страны. Выяснилось, что на 306 водных объектах в России — высокий уровень загрязнения. В их число попало и Белгородское водохранилище. Подробностями поделились в ТАСС.

Росгидромет проверил водоёмы на границах с 12 государствами. Выяснилось, что наиболее загрязнённой оказалась вода на Белгородском водохранилище (граничит с Украиной), в реке Колос-йоки (граничит с Норвегией) и реке Уй и Тобол (граничит с Казахстаном).

В регионе уже несколько лет продолжает действовать программа очистки водоёмов. В этом году в порядок должны привести 41 водный объект на территории региона. Однако Белгородское водохранилище в перечень не попало.

Ранее Белгородская область попала в число регионов с сильным загрязнением водоёмов. Только за минувший год зарегистрировано пять случаев высокого загрязнения.

Проблемы в регионе действительно есть. Ранее белгородцы били тревогу из-за загрязнения одной из самых крупных рек в регионе — Оскол, а также недоумевали от красного цвета в водоёмах Красногвардейского и Красненского районов.

Красные реки и гибель рыбы: с какими проблемами столкнулись белгородские водоёмы
Узнать подробнее
Читайте также:
«Осколки летели прямо в воду»: белгородцы просят проверить водоёмы после обстрелов«Река в ужасном состоянии»: Белгородцы просят расчистить водоём на ХаргореВ Белгородской области приостановили очистку водоёмов. В чём дело?
#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Экология#Новости Белгорода#Загрязнение#Белгород#Белгородское водохранилище#Росгидромет
Подпишитесь
Один человек пострадал от атаки дронов на Белгородскую область
Сегодня, 09:09
Стало известно об очередном погибшем при обстреле в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Город Шебекино вновь под обстрелом, очевидцы сообщают как минимум об одном погибшем
Сегодня, 09:18
Названо число погибших и пострадавших белгородцев за время ожесточённых обстрелов
Сегодня, 09:38
Брянская область опередила Белгородскую по числу 200-балльников на ЕГЭ
Сегодня, 07:45
БИК Инвест — сотрудничество на выгодных условиях
Вчера, 13:48