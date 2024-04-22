В Белгородской области приостановили очистку водоёмов. В чём дело?

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:43
В Белгородской области до второй половины июня остановили работы по очистке водоёмов. Причина — начавшийся нерест рыб.
Глава региона уточнил, что до настоящего времени специалисты успели привести в порядок водоём в Алексеевке. Начали работы в Прохоровском районе и Губкинском горокруге.
Всего в текущем году планируется расчистить 52 водоёма.
«Уверен, что мы с задачей справимся, тем более решение принимали вы, дорогие друзья!» — подчеркнул Вячеслав Гладков.
Напомним, что с текущего года в стране были введены новые правила рыболовства. Так, с 2024 года, чтобы обеспечить рыбам спокойное размножение, было принято решение ввести нерестовый запрет для рыболовства. Подробнее о запрете и штрафах читайте в нашем материале.