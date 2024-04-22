В Белгородской области приостановили очистку водоёмов. В чём дело?

Напомним, что с текущего года в стране были введены новые правила рыболовства. Так, с 2024 года, чтобы обеспечить рыбам спокойное размножение, было принято решение ввести нерестовый запрет для рыболовства. Подробнее о запрете и штрафах читайте в нашем материале.