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Водоём

В Белгородской области приостановили очистку водоёмов. В чём дело?

22 апреля 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney
Водоём

В Белгородской области на время приостановили работы по очистке рек

Очищать реки и пруды не будут до середины июня. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём утреннем посте в соцсети.

В Белгородской области до второй половины июня остановили работы по очистке водоёмов. Причина — начавшийся нерест рыб.

Глава региона уточнил, что до настоящего времени специалисты успели привести в порядок водоём в Алексеевке. Начали работы в Прохоровском районе и Губкинском горокруге.

Всего в текущем году планируется расчистить 52 водоёма.

«Уверен, что мы с задачей справимся, тем более решение принимали вы, дорогие друзья!» — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Напомним, что с текущего года в стране были введены новые правила рыболовства. Так, с 2024 года, чтобы обеспечить рыбам спокойное размножение, было принято решение ввести нерестовый запрет для рыболовства. Подробнее о запрете и штрафах читайте в нашем материале.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Рыба#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Нерест#Водоёмы
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