Брёвна и режущие предметы ищут в белгородских водоёмах

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Специалисты начали обследовать водоёмы на пляжах в Белгороде. Это один из этапов по подготовке к купальному сезону.
Водолазы должны проверить водную зону и убрать колющие и режущие предметы, большие камни, брёвна и другой опасный мусор. На «Берегах» к работам уже приступили. К началу сезона в Белгороде готовится шесть пляжей. Обследование береговых линий уже завершилось, все подготовительные работы планируют завершить до июня.
Сегодня также сообщалось, что на пляже «Берега» начали устанавливать модульные укрытия. Всего в этом месте появится четыре защитные конструкции.