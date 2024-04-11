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Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Водолазы начали проверку водоёмов в Белгороде

Брёвна и режущие предметы ищут в белгородских водоёмах

11 апреля 2024, 15:48
Фото: мэрия Белгорода

Водолазы начали проверку водоёмов в Белгороде

На наличие опасных предметов обследуют шесть пляжей города. На «Берегах» работы уже начались, сообщает мэрия Белгорода.

Специалисты начали обследовать водоёмы на пляжах в Белгороде. Это один из этапов по подготовке к купальному сезону.

Водолазы должны проверить водную зону и убрать колющие и режущие предметы, большие камни, брёвна и другой опасный мусор. На «Берегах» к работам уже приступили. К началу сезона в Белгороде готовится шесть пляжей. Обследование береговых линий уже завершилось, все подготовительные работы планируют завершить до июня.

Сегодня также сообщалось, что на пляже «Берега» начали устанавливать модульные укрытия. Всего в этом месте появится четыре защитные конструкции.

На пляжах Белгорода появятся укрытия и тревожные кнопки
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#Маргарита Водолажская#Город#Пляж#Новости Белгорода#Купальный сезон#Белгород
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