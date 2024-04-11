Брёвна и режущие предметы ищут в белгородских водоёмах

Водолазы должны проверить водную зону и убрать колющие и режущие предметы, большие камни, брёвна и другой опасный мусор. На «Берегах» к работам уже приступили. К началу сезона в Белгороде готовится шесть пляжей. Обследование береговых линий уже завершилось, все подготовительные работы планируют завершить до июня.