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Published Сегодня, 12:58

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Нерестовый запрет: какие ограничения ввели для рыбаков в этом году?

Нерестовый запрет: какие ограничения ввели для рыбаков в этом году?

12 апреля 2024, 12:58
Фото: 1MI
В России с 2024 года вводятся новые правила рыболовства. В их числе запрет на нерест в различных регионах РФ. О том, в какой период запрещена ловля рыб и какие за нарушения грозят штрафы, — в материале Бел.Ру.

Что такое нерестовый запрет?

Нерестовый период для рыбаков самый «неприбыльный»: именно в это время водные обитатели плывут на те места, где оставят свою икру. С этого года в России, чтобы обеспечить рыбам спокойное размножение, приняли решение ввести нерестовый запрет для рыболовства.

Поправки в закон создают новое понятие: «любительское рыболовство», которое позволит отделить этот процесс от промышленной ловли рыб. Они же утверждают суточную норму: если улов не превышает квоту, то принадлежит рыбаку — одна рыба или несколько рыб суммарно не должны превышать пяти килограмм.

Появились и другие ограничения:

  • Рыбакам нельзя рыбачить на особо охраняемых природных территориях;
  • Владельцы могут ограничить доступ на личном или арендованном водоёме;
  • Рыбу нельзя ловить на тех водных объектах, которые используются для прудового рыболовства;
  • Водоёмы, реки и пруды, используемые для коммерческого рыболовства, закроют для любителей.

Какие штрафы положены?

В случае, если рыбаки нарушают действующий по России нерестовый запрет, специальные инспекторы Росрыболовства могут наложить на россиян штраф и выписать взыскание.

Так, за ловлю рыбы в нерестовый период рыбаки могут заплатить как 300 тыс., так и 500 тыс. рублей. В то же время штраф могут заменить на взыскание дохода осуждённого за срок от двух до трёх лет, либо на принудительные или исправительные работы. Если преступление признали особо тяжким, то в качестве меры пресечения могут назначить лишение свободы сроком до двух лет.

Есть наказание и за другие нарушения: например, при отсутствии разрешения на рыболовство граждан могут оштрафовать на 3-5 тыс. рублей, должностных лиц — на 5-10 тыс. рублей, юридических лиц — на 50-100 тыс. рублей.

Сколько действует запрет?

В каждом регион период нерестового запрета разный: например, в Свердловской области ограничения действуют с 25 апреля по 25 июня, а в Астраханской области — с 16 мая по 20 июня.

Однако общий запрет обычно действует по всей территории России с 20 апреля по 20 июня.

Что насчёт Белгородской области?

В 2024 году белгородцам запрещено ловить рыбу с 1 апреля по 10 июня. При этом ловля разрешена вне мест нереста всеми орудиями вылова, кроме одной поплавочной или донной удочки. Ловить рыбу можно только с берега и иметь при себе не более двух крючков. Такое количество рассчитано на одного рыбака.

В этот период белгородцам нельзя ловить следующие виды рыб:

  1. осетровые;
  2. лососевые;
  3. сиговые;
  4. вырезуб.

Помимо веса рыбы, жители также должны обращать внимание на её промысловый размер. Так, нельзя оставлять себе пойманных рыб со следующей длиной в свежем виде:

  • Сом пресноводный — 60 сантиметров;
  • Сазан — 40 сантиметров;
  • Жерех и судак — 30 сантиметров;
  • Щука — 32 сантиметра;
  • Лещ и голавль — 20 сантиметров;
  • Раки — 10 сантиметров.

Есть и суточная норма добычи: если суммарно пойманные рыбы весят меньше пяти килограмм, то забрать всех всё равно не получится. Так, судака можно унести только три экземпляра, щуку — пять, раков — 30, мальков — 50 и один экземпляр сома. В то же время мотыля допускается забрать, если его вес составляет всего 200 грамм.

Где в Белгородской области нерестовые места?

В регионе достаточно много нерестовых мест: около 18. Так, во время действующего нерестового запрета нельзя ловить рыбу на следующих участках:

  1. В реке Северский Донец в Белгородском водохранилище и в селе Новая Таволжанка;
  2. В реке Топлинка в посёлке Никольское;
  3. В реке Нежеголь в Шебекино;
  4. В реке Оскол в хуторе Бережанка, у реки Орлик, в Старом Осколе и в селе Ивановка Старооскольского округа;
  5. В реке Ольшанка;
  6. В реке Тихая Сосна в Алексеевке;
  7. В Старосокольском водохранилище в реке Герасим;
  8. В Солдатском водохранилище на реке Ворсклица;
  9. В Мясоедовском водохранилище на реке Разумная;
  10. В Белгородском водохранилище в сёлах Карнауховка, Топлинка и Пристень;
  11. В верховье Корочанского водохранилища;
  12. В Старооскольском водохранилище у баз отдыха «Берёзка» и «Славянка».
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