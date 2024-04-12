Нерестовый запрет: какие ограничения ввели для рыбаков в этом году?

Так, за ловлю рыбы в нерестовый период рыбаки могут заплатить как 300 тыс., так и 500 тыс. рублей. В то же время штраф могут заменить на взыскание дохода осуждённого за срок от двух до трёх лет, либо на принудительные или исправительные работы. Если преступление признали особо тяжким, то в качестве меры пресечения могут назначить лишение свободы сроком до двух лет.