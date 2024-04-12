Нерестовый запрет: какие ограничения ввели для рыбаков в этом году?

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Нерестовый период для рыбаков самый «неприбыльный»: именно в это время водные обитатели плывут на те места, где оставят свою икру. С этого года в России, чтобы обеспечить рыбам спокойное размножение, приняли решение ввести нерестовый запрет для рыболовства.
Поправки в закон создают новое понятие: «любительское рыболовство», которое позволит отделить этот процесс от промышленной ловли рыб. Они же утверждают суточную норму: если улов не превышает квоту, то принадлежит рыбаку — одна рыба или несколько рыб суммарно не должны превышать пяти килограмм.
Появились и другие ограничения:
В случае, если рыбаки нарушают действующий по России нерестовый запрет, специальные инспекторы Росрыболовства могут наложить на россиян штраф и выписать взыскание.
Так, за ловлю рыбы в нерестовый период рыбаки могут заплатить как 300 тыс., так и 500 тыс. рублей. В то же время штраф могут заменить на взыскание дохода осуждённого за срок от двух до трёх лет, либо на принудительные или исправительные работы. Если преступление признали особо тяжким, то в качестве меры пресечения могут назначить лишение свободы сроком до двух лет.
Есть наказание и за другие нарушения: например, при отсутствии разрешения на рыболовство граждан могут оштрафовать на 3-5 тыс. рублей, должностных лиц — на 5-10 тыс. рублей, юридических лиц — на 50-100 тыс. рублей.
В каждом регион период нерестового запрета разный: например, в Свердловской области ограничения действуют с 25 апреля по 25 июня, а в Астраханской области — с 16 мая по 20 июня.
Однако общий запрет обычно действует по всей территории России с 20 апреля по 20 июня.
В 2024 году белгородцам запрещено ловить рыбу с 1 апреля по 10 июня. При этом ловля разрешена вне мест нереста всеми орудиями вылова, кроме одной поплавочной или донной удочки. Ловить рыбу можно только с берега и иметь при себе не более двух крючков. Такое количество рассчитано на одного рыбака.
В этот период белгородцам нельзя ловить следующие виды рыб:
Помимо веса рыбы, жители также должны обращать внимание на её промысловый размер. Так, нельзя оставлять себе пойманных рыб со следующей длиной в свежем виде:
Есть и суточная норма добычи: если суммарно пойманные рыбы весят меньше пяти килограмм, то забрать всех всё равно не получится. Так, судака можно унести только три экземпляра, щуку — пять, раков — 30, мальков — 50 и один экземпляр сома. В то же время мотыля допускается забрать, если его вес составляет всего 200 грамм.
В регионе достаточно много нерестовых мест: около 18. Так, во время действующего нерестового запрета нельзя ловить рыбу на следующих участках: