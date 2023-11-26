Зимняя рыбалка в Белгородской области: что нужно знать и что следует помнить рыбакам

Если раньше местные рыбаки массово и обязательно кутались в шубы, тулупы, шапки-ушанки и обували валенки, то сегодня можно купить снаряжение, которое будет различаться по тем же температурным характеристикам и удерживанию тепла. Есть весьма тёплые костюмы, в которых рыбак не сможет замёрзнуть, даже когда сидит на одном месте без движения, а есть и те костюмы, которые рассчитаны на большую активность. Те же мембранные материалы и отводят лишние тепло, пока рыбак, к примеру, занят бурением лунок. А валенки многие сменили на обувь, изготавливаемую из материала под названием EVA или просто ЭВА.