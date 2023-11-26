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Published Сегодня, 14:41

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Зимняя рыбалка

Зимняя рыбалка в Белгородской области: что нужно знать и что следует помнить рыбакам

26 ноября 2023, 14:41
Фото: 1MI
Зимняя рыбалка

Белгородцам рассказали о предстоящем сезоне зимней рыбалки

Зима в Белгородскую область пришла неожиданно. И точно так же пока исчезла. Однако погодные условия не всегда становятся препятствием для той же рыбалки. Сезон зимней рыбалки всё ближе. Редакция Бел.Ру поговорила с закалённым рыбаком-белгородцем и собрала информацию, которая может пригодиться.

Снаряжение

Ценовая категория зимних снастей и приспособлений для зимней рыбалки может сильно разниться. Так, полностью укомплектовать себя можно и за менее чем десять тысяч рублей, а можно потратить и несколько десятков тысяч рублей. Всё это зависит от личных возможностей, необходимости, требований к качеству, функциональности и полноты того снаряжения, которое могло достаться вместе со знаниями «по наследству» в силу семейных или дружеских связей с рыбаками.

Главное в этом деле — фонарики для ночной рыбалки, зимняя удочка, ледобур (ручной или электрический, состоящий из шнека и силового шуруповёрта), санки, зимняя палатка. Последнее очень важно, т. к. рыбалка может продлиться от пары до двенадцати часов. А некоторые остаются и на ночь. Из еды с собой берут то, что на холоде не сильно замёрзнет, а для разогрева берут компактные плиты.

Те, кто хотят присоединиться к зимним рыбакам, легко могут найти необходимое оборудование и снасти в том же интернете. Проблем с этим сейчас нет. Такого дефицита, как в 90-х годах, нет. Так что многие вещи уже не приходится «делать руками» или методом проб и ошибок. Всё и всегда есть в наличии. на разный вкус и кошелёк.
Сергей, один из белгородских рыбаков

Если раньше местные рыбаки массово и обязательно кутались в шубы, тулупы, шапки-ушанки и обували валенки, то сегодня можно купить снаряжение, которое будет различаться по тем же температурным характеристикам и удерживанию тепла. Есть весьма тёплые костюмы, в которых рыбак не сможет замёрзнуть, даже когда сидит на одном месте без движения, а есть и те костюмы, которые рассчитаны на большую активность. Те же мембранные материалы и отводят лишние тепло, пока рыбак, к примеру, занят бурением лунок. А валенки многие сменили на обувь, изготавливаемую из материала под названием EVA или просто ЭВА.

Этиленвинилацетат — это пенообразный материал. Он более лёгкий, мягкий и тёплый. К тому же пружинистый и легко восстанавливает свою прежнюю форму. Однако по тем же причинам «не любит» острое, т. е. проколы или порезы.

Как «охотятся» зимние рыбаки в Белгородской области

Существует несколько типов рыбной ловли. Так, наиболее популярной и среди жителей Белгородской области в зимний период считается ловля на мормышку, а в качестве наживки используются традиционно опарыши либо мотыль. Для хищного улова рыбаки также закупаются блёснами, твистерами или воблерами.

Бывалые рыбаки при ловле используют «старинные рецепты». Это касается приманок, прикормок и выбора хорошего места типа подводных ям, в которых зимует или кормится рыба. А кто-то вовсю пользуется современными достижениями — эхолотами и спутниковой навигацией. Это избавляет от лишней траты времени на сверление множества пробных лунок ледобуром, измерения глубины и поиска мест. Также есть и форумы рыбаков, в том числе белгородских, где местные обмениваются информацией, советами и секретами.

Кого ловят белгородцы зимой?

В основном это лещ, щука, окунь, судак, карась, уклейка и плотва.

Рыба Белгородской области ,в том числе по сезонамРыба Белгородской области ,в том числе по сезонам
Рыба Белгородской области ,в том числе по сезонам
Фото: Вода мира: реки, озера, океаны, моря и рыбы 2023

Места для зимней рыбалки для белгородцев

Однако в области не так много полноводных рек, поэтому рыбаки довольствуются прудами и небольшими реками. Северский Донец, Везёлка, Оскол, Тихая Сосна. Те же пруды тоже разные по доступности. Есть водоёмы как платные, так и бесплатные.

Наиболее популярное место зимой — водохранилище. Для рыбалки его выбирают по простой причине, ведь как раз там можно поживиться большей частью видов рыбы, характерной для Белгородской области.

Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные прудыМеста для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Места для рыбалки в Белгородской области, платные пруды
Фото: Культурный регион. Белгород.

Безопасность во время зимней рыбалки

Сезон зимней рыбалки начинается, как и всегда, в зависимости от погодных условий. Такая рыбалка называется «рыбалкой на перволедии». Так, первый лёд обычно становится уже в ноябре-середине декабря. В этом году он уже есть на мелких прудах, на которые зимние рыбаки выходят первыми из-за их меньшей глубины промерзания, но ловить рыбу там пока ещё нельзя. С большим нетерпением белгородцы ждут, когда промёрзнет «Белгородское море», водохранилище. Оно замерзает последним.

На зимнюю рыбалку ходят и по одиночке, и группами. Что касается безопасности, то многие местные рыбаки хотят открыть сезон как можно скорее и часто выходят на неокрепший лёд. Необходимо помнить, что безопасная толщина льда для рыбалки, как сообщает МЧС, должна быть в пределах хотя бы 10 сантиметров. Если на льду находятся несколько рыбаков, то рекомендованное расстояние между ними — 50 метров, а если на территории имеется мост, то отдалиться от него стоит на 500 метров.

Напомним, что в прошлый сезон зимней рыбалки открыли 11 точек и закрыли три из-за тонкого льда. А в декабре толщина льда на водоёмах составляла от 3 до 9 сантиметров. Для рыбалки были пригодны только шесть мест. А 4 декабря 2022 года спасатели вытащили из водоёмов два мужских тела.

Памятка для безопасной зимней рыбалкиПамятка для безопасной зимней рыбалки
Памятка для безопасной зимней рыбалки
Фото: Управление по работе с территориями ЛУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Кировской области Российской Федерации

К том уже подобное времяпровождение может быть отдыхом или хобби. Поэтому на зимнюю рыбалку отправляются, чтобы либо весело отдохнуть с друзьями и алкоголем, который также становится причиной несчастных случае, либо, чтобы действительно насладиться ловлей рыбы.

Несчастные случаи с рыбаками происходят даже летом. Так, в прошлом году 16 августа в Валуйского горокруге утонул рыбак, пытавшийся достать удочку, которая упала в воду.

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