«Лещей ловим, это рыба такая»: почему рыбалку нужно любить, а браконьеров — нет

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Несмотря на то, что в Белгородской области не так много полноводных рек, местные рыбаки всё равно с удовольствием выбираются на такую тихую охоту. Они выезжают на небольшие пруды и реки. Такие как Северский Донец, Везёлка, Оскол и Тихая Сосна.
Евгений поделился, что у него практически каждая рыбалка — удачная. Мужчина рассказывает, что самыми плодотворными выезды бывают тогда, когда есть понятие, какую рыбу ловишь, на что она ловится, а также знаешь водоём и подходящее время.
«Можно съездить десять раз и не поймать ничего. Можно и нужно подыскивать места обитания рыб и подбирать к ней наживку. Потом просто несколько раз съездить и спокойно ловить», — уточняет рыбак.
На прошлых выходных вместе с другими рыбаками он отправился попытать удачу на малый пруд недалеко от Белгорода, который ему был не совсем знаком. Евгений — пенсионер, поэтому, как делится, старается «раз в три дня куда-нибудь выезжать», почаще.
«Кстати, на выходных у нас была как раз не совсем разведывательная рыбалка, но всё-таки искали место. Мы попали на стаю карася и очень неплохо отловились. Караси клевали. Клевали хорошо». — делится впечатлениями белгородец.
Ловила рыбу компания на зимние удочки и на мотыля. Уловом все остались довольны. К тому же другие рыбаки, когда поняли, что хорошо клюёт, стали подбираться ближе и закидывать удочки рядом. «Обуривать» удачливых рыбаков.
«Это нормальная практика. Не могу сказать, что она мне нравится. Но у нас народ всегда бежит туда, где сидит другой человек. Когда увидят, что ты поймал рыбу, обязательно прибегут. Независимо от водоёма, где бы ты ни находился».
Любимое место для рыбалки у нашего героя тоже есть — Белгородское водохранилище. Выбирают его из-за того, что именно там можно найти большинство видов рыбы, характерных для области.
— А что вы чаще всего там ловите? В зимний период.
— Лещей. Это рыба такая.
Некоторые рыбаки зимой активно ловят щуку. Однако Евгений эту рыбу не ловит. Почему? Как он объяснил, в холодный сезон щуку ловят на жерлицу. А это — пассивная рыбалка с пассивной снастью. Такой вид рыболовства он не любит, потому что на рыбалке ему доставляет удовольствие именно активность.
«А не просто так закинул, поставил эти жерлицы. Раз в день приезжаешь, смотришь. Поймалась щука или не поймалась. Это не спортивно даже, наверное. Должен быть спортивный азарт. На рыбалку-то мы ездим не за рыбой — мы ездим туда отдыхать», — комментирует опытный рыбак.
Как рассказал мужчина дальше, рыбалка для него — это не просто «рыбозаготовка», а единение с природой и релаксация, т. е. «один из видов отдыха и медитации». Когда человек начинает понимать водоёмы, то ловит столько, сколько ему необходимо, и ловит то, что ему нужно.
Многие ловят рыбу и потом её отпускают обратно. Такое белгородский рыбак и его товарищи тоже практикуют. По его словам, они берут столько рыбы, сколько смогут съесть. Потому что бывают и такие случаи, когда улов можно физически и не унести.
«Если я буду забирать всё, ну, во-первых, мне это не нужно, во-вторых, а зачем сейчас забирать всё, чтобы потом ничего не поймать?».
И у каждой рыбы есть свои повадки, которые также нужно знать. Подобное приходит с опытом. Методом проб и ошибок. Погода тоже очень важна. С учётом природных условий Белгородской области, сезон зимней рыбалки уже подходит к концу, потому что сейчас лёд становится очень нестабильным. Белгородские рыболовы уже ожидают наступления сезона летней рыбалки.
«Понимаешь это и когда ты начинаешь всё расшифровывать, изучать рельеф водоёма. Я хожу обычно без эхолота. На водохранилище — да, я эхолот беру иногда, летом. А так, в основном, без него. Потому что действительно начинаешь уже понимать все нюансы автоматически».
Эхолот для рыбалки работает по весьма простому принципу. Так, устройство отправляет ультразвуковые сигналы, которые отражаются от различных объектов в воде — дна, коряг, рыбы. Затем всё это отображается на экране эхолота в виде изображения. Таким образом, можно определить форму дна, измерить глубину в месте ловли и, самое главное, — увидеть, есть ли рыба и как она реагирует на приманку.
Когда рыбалка становится «твоей философией жизни», делится своим многолетним опытом Евгений с журналисткой Бел.Ру, тогда хороший улов превращается в сопутствующий и приятный элемент отдыха. Мужчина никогда не огорчается, если что-то на рыбалке не поймал. Для него это тот же самый процесс обучения. Урок, итоги которого он будет использовать в следующий раз, пока полностью не освоит. Для белгородца и неудачный опыт остаётся опытом.
«То есть, я буду знать, к примеру, что вот такую рыбу ловить именно в этом месте не надо, потому что её там нет».
С большим негативом Евгений относится к браконьерам. Не надо «браконьерить», говорит он, бесконтрольно забирать водные биоресурсы и загрязнять всё после себя.
Начинающим рыбакам белгородец посоветовал посещать тематические форумы для того, чтобы набраться знаний, т.к там постоянно идут обсуждения. И сам он всегда готов помочь.
«К рыбалке надо приобщаться. На рыбалку сейчас много детей ездят в последнее время. Да нет, не последнее. Всегда ездили дети. То есть, родители их приучают. Молодёжь, бывает, подходит, спрашивает. Никогда молодёжи не откажешь».
Ранее журналистка Бел.Ру пообщалась с ещё одним бывалым рыбаком-белгородцем. Он рассказал о тонкостях и нюансах зимней рыбалки, а также дал важные советы — начиная от выбора экипировки и заканчивая «рыбными» местами.