«Лещей ловим, это рыба такая»: почему рыбалку нужно любить, а браконьеров — нет

Как рассказал мужчина дальше, рыбалка для него — это не просто «рыбозаготовка», а единение с природой и релаксация, т. е. «один из видов отдыха и медитации». Когда человек начинает понимать водоёмы, то ловит столько, сколько ему необходимо, и ловит то, что ему нужно.