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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Рыбалка

«Лещей ловим, это рыба такая»: почему рыбалку нужно любить, а браконьеров — нет

22 февраля 2024, 12:16
Фото: 1MI
Рыбалка

Опытный рыбак раскрыл секреты успешной рыбалки в Белгородской области

Сезон зимней рыбалки в Белгородской области уже подходит к концу. Поэтому местные рыбаки наслаждаются последними днями сезона. Причём довольно удачно. Журналистка Бел.Ру поговорила с опытным рыбаком. Евгений рассказал, что для него значит рыбалка и какой улов можно назвать хорошим.

Несмотря на то, что в Белгородской области не так много полноводных рек, местные рыбаки всё равно с удовольствием выбираются на такую тихую охоту. Они выезжают на небольшие пруды и реки. Такие как Северский Донец, Везёлка, Оскол и Тихая Сосна.

«Клевали хорошо»

Евгений поделился, что у него практически каждая рыбалка — удачная. Мужчина рассказывает, что самыми плодотворными выезды бывают тогда, когда есть понятие, какую рыбу ловишь, на что она ловится, а также знаешь водоём и подходящее время.

«Можно съездить десять раз и не поймать ничего. Можно и нужно подыскивать места обитания рыб и подбирать к ней наживку. Потом просто несколько раз съездить и спокойно ловить», — уточняет рыбак.

На прошлых выходных вместе с другими рыбаками он отправился попытать удачу на малый пруд недалеко от Белгорода, который ему был не совсем знаком. Евгений — пенсионер, поэтому, как делится, старается «раз в три дня куда-нибудь выезжать», почаще.

«Кстати, на выходных у нас была как раз не совсем разведывательная рыбалка, но всё-таки искали место. Мы попали на стаю карася и очень неплохо отловились. Караси клевали. Клевали хорошо». — делится впечатлениями белгородец.

Ловила рыбу компания на зимние удочки и на мотыля. Уловом все остались довольны. К тому же другие рыбаки, когда поняли, что хорошо клюёт, стали подбираться ближе и закидывать удочки рядом. «Обуривать» удачливых рыбаков.

«Это нормальная практика. Не могу сказать, что она мне нравится. Но у нас народ всегда бежит туда, где сидит другой человек. Когда увидят, что ты поймал рыбу, обязательно прибегут. Независимо от водоёма, где бы ты ни находился».
Зимняя рыбалкаЗимняя рыбалка
Зимняя рыбалка
Фото: 1MI

Спортивный азарт — это важно

Любимое место для рыбалки у нашего героя тоже есть — Белгородское водохранилище. Выбирают его из-за того, что именно там можно найти большинство видов рыбы, характерных для области.

— А что вы чаще всего там ловите? В зимний период.
— Лещей. Это рыба такая.

Некоторые рыбаки зимой активно ловят щуку. Однако Евгений эту рыбу не ловит. Почему? Как он объяснил, в холодный сезон щуку ловят на жерлицу. А это — пассивная рыбалка с пассивной снастью. Такой вид рыболовства он не любит, потому что на рыбалке ему доставляет удовольствие именно активность.

«А не просто так закинул, поставил эти жерлицы. Раз в день приезжаешь, смотришь. Поймалась щука или не поймалась. Это не спортивно даже, наверное. Должен быть спортивный азарт. На рыбалку-то мы ездим не за рыбой — мы ездим туда отдыхать», — комментирует опытный рыбак.

Как рассказал мужчина дальше, рыбалка для него — это не просто «рыбозаготовка», а единение с природой и релаксация, т. е. «один из видов отдыха и медитации». Когда человек начинает понимать водоёмы, то ловит столько, сколько ему необходимо, и ловит то, что ему нужно.

Многие ловят рыбу и потом её отпускают обратно. Такое белгородский рыбак и его товарищи тоже практикуют. По его словам, они берут столько рыбы, сколько смогут съесть. Потому что бывают и такие случаи, когда улов можно физически и не унести.

«Если я буду забирать всё, ну, во-первых, мне это не нужно, во-вторых, а зачем сейчас забирать всё, чтобы потом ничего не поймать?».
РыбалкаРыбалка
Рыбалка
Фото: 1MI

Рыбалка как философия

И у каждой рыбы есть свои повадки, которые также нужно знать. Подобное приходит с опытом. Методом проб и ошибок. Погода тоже очень важна. С учётом природных условий Белгородской области, сезон зимней рыбалки уже подходит к концу, потому что сейчас лёд становится очень нестабильным. Белгородские рыболовы уже ожидают наступления сезона летней рыбалки.

«Понимаешь это и когда ты начинаешь всё расшифровывать, изучать рельеф водоёма. Я хожу обычно без эхолота. На водохранилище — да, я эхолот беру иногда, летом. А так, в основном, без него. Потому что действительно начинаешь уже понимать все нюансы автоматически».

Эхолот для рыбалки работает по весьма простому принципу. Так, устройство отправляет ультразвуковые сигналы, которые отражаются от различных объектов в воде — дна, коряг, рыбы. Затем всё это отображается на экране эхолота в виде изображения. Таким образом, можно определить форму дна, измерить глубину в месте ловли и, самое главное, — увидеть, есть ли рыба и как она реагирует на приманку.

Когда рыбалка становится «твоей философией жизни», делится своим многолетним опытом Евгений с журналисткой Бел.Ру, тогда хороший улов превращается в сопутствующий и приятный элемент отдыха. Мужчина никогда не огорчается, если что-то на рыбалке не поймал. Для него это тот же самый процесс обучения. Урок, итоги которого он будет использовать в следующий раз, пока полностью не освоит. Для белгородца и неудачный опыт остаётся опытом.

«То есть, я буду знать, к примеру, что вот такую рыбу ловить именно в этом месте не надо, потому что её там нет».
РыбакРыбак
Рыбак
Фото: 1MI

Советы и браконьеры

С большим негативом Евгений относится к браконьерам. Не надо «браконьерить», говорит он, бесконтрольно забирать водные биоресурсы и загрязнять всё после себя.

Начинающим рыбакам белгородец посоветовал посещать тематические форумы для того, чтобы набраться знаний, т.к там постоянно идут обсуждения. И сам он всегда готов помочь.

«К рыбалке надо приобщаться. На рыбалку сейчас много детей ездят в последнее время. Да нет, не последнее. Всегда ездили дети. То есть, родители их приучают. Молодёжь, бывает, подходит, спрашивает. Никогда молодёжи не откажешь».

Ранее журналистка Бел.Ру пообщалась с ещё одним бывалым рыбаком-белгородцем. Он рассказал о тонкостях и нюансах зимней рыбалки, а также дал важные советы — начиная от выбора экипировки и заканчивая «рыбными» местами.

БраконьерыБраконьеры
Браконьеры
Фото: 1MI
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