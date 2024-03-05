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Published Сегодня, 10:22

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водоём

Гладков объявил о старте работ по очистке рек и водоёмов в Белгородской области

5 марта 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
водоём
Специалисты уже приступили к очистке пруда в селе Евгеньевка Губкинского горокруга и реки Тихая Сосна в Алексеевском горокруге. Начать очистку водоёмов раньше позволили погодные условия, сообщил Вячеслав Гладков.

В Белгородской области возобновляют работы по очистке русел рек и водоёмов. Работы в этом году начались немного раньше из-за благоприятных погодных условий, отметил глава региона.

Очищать пруд уже начали в селе Евгеньевка Губкинского горокруга. Также работы уже проводят на реке Тихая Сосна в Алексеевке.

Всего в текущем году планируется расчистить 52 водоёма в регионе. Водные объекты, на которых будут проводиться работы, выбирали местные жители. После окончания работ пройдут общественные приёмки — люди оценят качество работ.

В Белгородской области расчистят русло реки бассейна Дона
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#Общество#Белгородская область#Касается каждого#Реки#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Очистка рек#Водоёмы#Хорошие новости
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