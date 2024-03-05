Гладков объявил о старте работ по очистке рек и водоёмов в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В Белгородской области возобновляют работы по очистке русел рек и водоёмов. Работы в этом году начались немного раньше из-за благоприятных погодных условий, отметил глава региона.
Очищать пруд уже начали в селе Евгеньевка Губкинского горокруга. Также работы уже проводят на реке Тихая Сосна в Алексеевке.
Всего в текущем году планируется расчистить 52 водоёма в регионе. Водные объекты, на которых будут проводиться работы, выбирали местные жители. После окончания работ пройдут общественные приёмки — люди оценят качество работ.