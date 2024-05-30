Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Власти ответили на просьбу белгородцев о расчистке реки на Харгоре

«Река в ужасном состоянии»: Белгородцы просят расчистить водоём на Харгоре

30 мая 2024, 14:13
Фото: Роман Пекшев

Власти ответили на просьбу белгородцев о расчистке реки на Харгоре

В редакцию Бел.Ру обратился белгородец Роман Пекшев. Он рассказал, что власти отказываются от очистки реки Северский Донец в районе улицы Костюкова.

Белгородцы снова просят расчистить реку Северский Донец в районе улицы Костюкова в Белгороде. По словам белгородца, власти отказываются это делать.

«Не очень понимаю почему, ведь это оживлённое видное место, а река в таком ужасном состоянии», — подчеркнул мужчина.

Белгородец также направлял обращение в министерство природопользования области. В ответе власти уточнили, что перечень водных объектов, которые будут очищать, определяется местными жителями во время общественных слушаний. Информацию о дате и месте обсуждений можно получить в администрации.

В 2024 году очистить предложили пруд Оскочное и пруд по улице Сосновка. На данные объекты уже разработана проектно-сметная документация. В 2025 году планируется очистка Везёлки.

Также власти сообщили, что министерство проводило исследование участка реки Северский Донец в районе моста на Костюкова. Во время исследования специалисты установили, что глубина реки под мостом составляет примерно 2х метра. Иловые отложения на этом участке не обнаружили.

Напомним, в Белгороде обсуждают идею запуска водного транспорта, но проект пока далёк от реализации.

Белгородец добыл впечатляющий улов прямо в центре города: видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец добыл впечатляющий улов прямо в центре города: видеоВ Белгородской области приостановили очистку водоёмов. В чём дело?Вместо красных рек молочные? В районе появления багровой лужи вновь сливали отходы
#Алина Харина#Общество#Река#Новости Белгорода#Очистка#Белгород#Водоёмы
Подпишитесь
Перекладывание стопок бумаг продолжается: заседание по делу Сергиенко 30 мая
Сегодня, 15:19
«Жутко выходить»: белгородцы жалуются на «забытые» у их домов последствия обстрелов
Сегодня, 10:04
Путин наградил губернатора Белгородской области Гладкова орденом Мужества
Сегодня, 14:48
В Белгородэнерго наградили победителей 1-го этапа Всероссийской олимпиады «Россети»
Сегодня, 13:50
«Это даже не мой голос»: в Сети появился фейк с директором школы из Белгорода
Сегодня, 11:46
«Русагро» заблокировало решение «Агро-Белогорья» о выделении помощи региону
Сегодня, 14:37
"