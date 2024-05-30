«Река в ужасном состоянии»: Белгородцы просят расчистить водоём на Харгоре

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Белгородцы снова просят расчистить реку Северский Донец в районе улицы Костюкова в Белгороде. По словам белгородца, власти отказываются это делать.
«Не очень понимаю почему, ведь это оживлённое видное место, а река в таком ужасном состоянии», — подчеркнул мужчина.
Белгородец также направлял обращение в министерство природопользования области. В ответе власти уточнили, что перечень водных объектов, которые будут очищать, определяется местными жителями во время общественных слушаний. Информацию о дате и месте обсуждений можно получить в администрации.
В 2024 году очистить предложили пруд Оскочное и пруд по улице Сосновка. На данные объекты уже разработана проектно-сметная документация. В 2025 году планируется очистка Везёлки.
Также власти сообщили, что министерство проводило исследование участка реки Северский Донец в районе моста на Костюкова. Во время исследования специалисты установили, что глубина реки под мостом составляет примерно 2х метра. Иловые отложения на этом участке не обнаружили.
Напомним, в Белгороде обсуждают идею запуска водного транспорта, но проект пока далёк от реализации.