Уничтожение приграничья: 28 домов попали под обстрел в Грайворонском округе за неделю

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
На оперативном совещании регионального правительства Белгородской области Геннадий Бондарев, глава Грайворонского городского округа, доложил о ходе восстановления имущества, повреждённого из-за обстрела в муниципалитете.
В планах было восстановить 50 объектов за неделю, но сделали 61 дом, сообщил Бондарев. Всего 443 жилых дома восстановлено. Новые объекты добавились в количестве 28 домов.
116 владельцам автомобилей готовы документы на выплаты, которые сегодня передадут на подпись. Помимо этого, осталось три машины в работе.
Напомним, что вчера Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки в селе Безымено Грайворонского округа полностью уничтожено шесть домов.