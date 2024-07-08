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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Уничтожение приграничья: 28 домов попали под обстрел в Грайворонском округе за неделю

Уничтожение приграничья: 28 домов попали под обстрел в Грайворонском округе за неделю

8 июля 2024, 07:04
Фото: bel.ru
На оперативном совещании правительства Белгородской области глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев доложил о ходе восстановления имущества, пострадавшего в результате обстрелов.

На оперативном совещании регионального правительства Белгородской области Геннадий Бондарев, глава Грайворонского городского округа, доложил о ходе восстановления имущества, повреждённого из-за обстрела в муниципалитете.

В планах было восстановить 50 объектов за неделю, но сделали 61 дом, сообщил Бондарев. Всего 443 жилых дома восстановлено. Новые объекты добавились в количестве 28 домов.

116 владельцам автомобилей готовы документы на выплаты, которые сегодня передадут на подпись. Помимо этого, осталось три машины в работе.

Напомним, что вчера Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки в селе Безымено Грайворонского округа полностью уничтожено шесть домов.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Автомобили#Выплаты#Обстрел#Грайворонский городской округ#Геннадий Бондарев#Жилые дома
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