«Чудом остались живы». Житель Грайворона показал снаряд «Града», прилетевший в дом

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Житель Грайворона Александр показал журналистам Бел.Ру осколок снаряда, попавшего в один из домов на улице Большевиков в Грайвороне.
«Красавица, да? Прилетела сверху, и с той стороны ещё вторая дверь идёт. Они [хозяева] были во второй комнате. Чудом остались живы. Чудом!»
Основной удар приняла на себя крыша дома. Пострадали и пристройка с дворовой территорией. В огороде остались две воронки от других «прилётов». Одна из них — ещё с марта, а взрывная волна от соседнего приземления задела соседний дом.
Как сообщил Александр, по его оценке на улице продолжают жить 90% людей. Подробнее смотрите в видео: