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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Снаряд «Града» чудом не убил жителей частного дома в Грайвороне

«Чудом остались живы». Житель Грайворона показал снаряд «Града», прилетевший в дом

4 июля 2024, 14:58
Фото: bel.ru

Снаряд «Града» чудом не убил жителей частного дома в Грайвороне

Журналисты Бел.Ру побывали в Грайвороне, приграничном городе, страдающем от обстрелов ВСУ. Местные жители показали обломок снаряда «Града», угодившего в один из домов.

Житель Грайворона Александр показал журналистам Бел.Ру осколок снаряда, попавшего в один из домов на улице Большевиков в Грайвороне.

«Красавица, да? Прилетела сверху, и с той стороны ещё вторая дверь идёт. Они [хозяева] были во второй комнате. Чудом остались живы. Чудом!»

Основной удар приняла на себя крыша дома. Пострадали и пристройка с дворовой территорией. В огороде остались две воронки от других «прилётов». Одна из них — ещё с марта, а взрывная волна от соседнего приземления задела соседний дом.

Как сообщил Александр, по его оценке на улице продолжают жить 90% людей. Подробнее смотрите в видео:

Видео: bel.ru
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