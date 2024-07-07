Чем ВСУ атаковали Белгородскую области за сутки?

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, которые пришлись на регион за сутки.
Над Белгородом сбит один беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.
В Белгородском районе под атаки попали несколько населённых пунктов: посёлки Разумное, Северный, сёла Ближнее, Пушкарное, Севрюково, Солохи, Хохлово и Щетиновка. По району выпустили 26 боеприпасов и восемь БПЛА. Семь дронов сбило ПВО. Повреждён один автомобиль.
В Валуйском городском округе село Новопетровка тоже было атаковано БПЛА. Последствий нет.
В Волоконовском районе по хутору Старый было выпущено 36 боеприпасов и один FPV-дрон. Последствий также нет.
В Грайворонском городском округе сёла Головчино, Безымено, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз атаковали 43 боеприпаса и восемь дронов. В селе Безымено полностью разрушено шесть домов.
В Краснояружском районе ВСУ атаковали посёлок Прилесье, сёла Демидовка, Репяховка и Теребрено четырьмя БПЛА и двумя боеприпасами. Четыре дома и четыре машины повреждены, одна из них сгорела полностью.
В Прохоровском районе по посёлку Прохоровка и селу Береговое-Первое было выпущено два БПЛА. Системой ПВО один был сбит. Последствий нет.
В Шебекинском городском округе атаковали Шебекино, сёла Вознесеновка, Муром, Ржевка, Новая Таволжанка, хуторы Балки и Мухин 12 дронов-камикадзе и три боеприпаса. Над округом сбили один БПЛА самолетного типа. Повреждено два дома, легковой автомобиль, трактор, комбайн, линии электро- и газоснабжения, нежилое здание, складское помещение сельхозпредприятия, дорожное полотно и ворота частного домовладения.
Над Яковлевским горокругом системой ПВО сбиты два беспилотника. Обошлось без последствий.