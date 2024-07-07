Чем ВСУ атаковали Белгородскую области за сутки?

В Белгородском районе под атаки попали несколько населённых пунктов: посёлки Разумное, Северный, сёла Ближнее, Пушкарное, Севрюково, Солохи, Хохлово и Щетиновка. По району выпустили 26 боеприпасов и восемь БПЛА. Семь дронов сбило ПВО. Повреждён один автомобиль.