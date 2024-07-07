bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Последствие атаки БПЛА в селе Безымено Грайворонского городского округа

Чем ВСУ атаковали Белгородскую области за сутки?

7 июля 2024, 07:44
Фото: bel.ru
Последствие атаки БПЛА в селе Безымено Грайворонского городского округа
Губернатор сообщил об атаках на Белгородскую область за сутки. 39 беспилотников атаковало регион за прошедший день.
Сюжет
Авария

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, которые пришлись на регион за сутки.

Над Белгородом сбит один беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.

В Белгородском районе под атаки попали несколько населённых пунктов: посёлки Разумное, Северный, сёла Ближнее, Пушкарное, Севрюково, Солохи, Хохлово и Щетиновка. По району выпустили 26 боеприпасов и восемь БПЛА. Семь дронов сбило ПВО. Повреждён один автомобиль.

В Валуйском городском округе село Новопетровка тоже было атаковано БПЛА. Последствий нет.

В Волоконовском районе по хутору Старый было выпущено 36 боеприпасов и один FPV-дрон. Последствий также нет.

В Грайворонском городском округе сёла Головчино, Безымено, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз атаковали 43 боеприпаса и восемь дронов. В селе Безымено полностью разрушено шесть домов.

В Краснояружском районе ВСУ атаковали посёлок Прилесье, сёла Демидовка, Репяховка и Теребрено четырьмя БПЛА и двумя боеприпасами. Четыре дома и четыре машины повреждены, одна из них сгорела полностью.

В Прохоровском районе по посёлку Прохоровка и селу Береговое-Первое было выпущено два БПЛА. Системой ПВО один был сбит. Последствий нет.

В Шебекинском городском округе атаковали Шебекино, сёла Вознесеновка, Муром, Ржевка, Новая Таволжанка, хуторы Балки и Мухин 12 дронов-камикадзе и три боеприпаса. Над округом сбили один БПЛА самолетного типа. Повреждено два дома, легковой автомобиль, трактор, комбайн, линии электро- и газоснабжения, нежилое здание, складское помещение сельхозпредприятия, дорожное полотно и ворота частного домовладения.

Над Яковлевским горокругом системой ПВО сбиты два беспилотника. Обошлось без последствий.

Последствие атаки БПЛА в селе Безымено Грайворонского городского округаПоследствие атаки БПЛА в селе Безымено Грайворонского городского округа
Последствие атаки БПЛА в селе Безымено Грайворонского городского округаПоследствие атаки БПЛА в селе Безымено Грайворонского городского округа
Последствие атаки БПЛА в селе Безымено Грайворонского городского округа
Фото: bel.ru
Охранник предприятия ранен после ночного обстрела Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
«Село монотонно выжигают»: белгородцы поделились страшными фото из приграничьяВСУ почти час обстреливали Шебекино, есть один пострадавшийВосемь домов разрушено, четверо белгородцев ранены: Гладков — о напряжённом дне
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Авария#Боеприпасы#Повреждения#Разрушение#ВСУ#Атака#Беспилотники#Дроны
Подпишитесь
«Дроны ведут настоящую охоту»: житель белгородского села показал дома после обстрелов
Сегодня, 09:32
Гуманитарный отряд РСО для помощи белгородским медикам появится в регионе
Сегодня, 07:34
Праздники микрорайонов и возложение цветов: как в Белгороде отметят День города?
5 июля, 14:37
Гладков рассказал помощнику президента о том, что происходит в Белгородской области
5 июля, 13:03
Охранник предприятия ранен после ночного обстрела Шебекино
Вчера, 06:38