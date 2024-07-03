bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Следы в небе после взрывов в Белгороде

Несколько взрывов прогремело над Белгородом

3 июля 2024, 09:00
Фото: bel.ru
Следы в небе после взрывов в Белгороде
Громко в городе было в районе полудня. В небе остались следы после взрывов.
Сюжет
Пво

В Белгороде новый день не обошёлся без взрывов. Прозвучали они в районе полудня. В небе остались характерные для работы ПВО следы.

Что именно сбили, неизвестно. О последствиях на земле информации не поступало.

Добавим, что ракетную опасность объявляли на всей территории Белгородской области. МЧС уже сообщило об отбое.

При объявлении РО в регионе обязательно включают сирену. Однако некоторые белгородцы уже просят, чтобы её не запускали по ночам. Почему этого нельзя сделать, объяснил мэр Валентин Демидов.

Белгородцы попросили отключать сирену на ночь в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Тракторист пострадал после взрыва из-за дрона-камикадзе в Белгородской областиМирный житель ранен под Белгородом после взрываПовреждённый взрывом дом врача в Белгороде восстановлению не подлежит
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#В Белгороде громко
Подпишитесь
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода
Сегодня, 11:00
Момент прилёта в СТО в Белгороде попал на видео
Сегодня, 11:12
Снаряд прилетел на сельхозпредприятие под Белгородом — ранены трое сотрудников
Сегодня, 10:00
Два года прошло с трагедии на Маяковского: что вспоминают белгородцы
Сегодня, 07:12
Белгородский сенатор Хтей будет заниматься в Совфеде вопросами образования и науки
Сегодня, 09:28
Лукашенко: белорусский добровольческий корпус участвовал в нападении на Белгородчину
Сегодня, 06:45