Несколько взрывов прогремело над Белгородом

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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В Белгороде новый день не обошёлся без взрывов. Прозвучали они в районе полудня. В небе остались характерные для работы ПВО следы.
Что именно сбили, неизвестно. О последствиях на земле информации не поступало.
Добавим, что ракетную опасность объявляли на всей территории Белгородской области. МЧС уже сообщило об отбое.
При объявлении РО в регионе обязательно включают сирену. Однако некоторые белгородцы уже просят, чтобы её не запускали по ночам. Почему этого нельзя сделать, объяснил мэр Валентин Демидов.