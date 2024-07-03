Тракторист пострадал после взрыва из-за дрона-камикадзе в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
ВСУ атаковали дроном-камикадзе Шебекинский горокруг. Произошёл взрыв — задело трактор, который работал в поле в районе посёлка Ленинский.
Пострадал тракторист. У мужчины осколочные ранения, в больницу его доставили на попутном транспорте. Врачи уже осмотрели пострадавшего и отпустили на амбулаторное лечение.
Напомним, что за вчерашний день в регионе пострадали четверо мирных жителей: двое в Белгородском районе, один — в Шебекинском горокруге, ещё один — в Грайворонском. Последний остаётся в больнице.