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Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Трактор

Тракторист пострадал после взрыва из-за дрона-камикадзе в Белгородской области

3 июля 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney
Трактор
Происшествие случилось в районе Ленинского. Мужчину отвезли в больницу на попутном транспорте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали дроном-камикадзе Шебекинский горокруг. Произошёл взрыв — задело трактор, который работал в поле в районе посёлка Ленинский.

Пострадал тракторист. У мужчины осколочные ранения, в больницу его доставили на попутном транспорте. Врачи уже осмотрели пострадавшего и отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, что за вчерашний день в регионе пострадали четверо мирных жителей: двое в Белгородском районе, один — в Шебекинском горокруге, ещё один — в Грайворонском. Последний остаётся в больнице.

Четверо мирных жителей пострадали от атак ВСУ в Белгородской области
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавший#Тракторист#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#БПЛА#Ленинский
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