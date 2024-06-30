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Published Сегодня, 19:10

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Updated Сегодня, 19:16

Повреждённый информационный щит рядом с вольером погибшего лебедя

В белгородском зоопарке показали место, где был ранен лебедь, погибший от атаки ВСУ

30 июня 2024, 19:10
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru
Повреждённый информационный щит рядом с вольером погибшего лебедя

В зоопарке Белгорода рассказали, как погиб лебедь, пострадавший от обстрела

В марте в результате обстрела со стороны Украины сильно пострадал городской зоопарк Белгорода. Там погибли кенгуру Гранди и белый лебедь-шипун. Журналисты Бел.Ру побывали на месте, где была ранена птица.
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Зоопарк

В марте Белгородская область снова подверглась обстрелу. В частности, пострадал зоопарк. Осколками кассетных боеприпасов повредило экзотариум и вольер для содержания кенгуру. Часть осколков упала на берег пруда, где находился вольер с лебедями. Одна из птиц получила серьёзные ранения.

Ветеринары провели сложную операцию, чтобы извлечь осколки, но, к сожалению, белый лебедь-шипун не смог справиться с шоком и скончался.

Кроме того, осколки повредили информационный щит, установку по перекачке воды, забор вольера и скамейки рядом с ним.

Отметим, что в результате обстрела 19 марта белгородский зоопарк потерял ещё одно животное — кенгуру Беннетта по имени Гранди. В момент атаки она находилась на улице. Скоро в зоопарке появится бронзовая статуя в память о погибшем животном.

Гендиректор зоопарка Денис Савельев показывает место, где погиб лебедь
Видео: Валерия Колесникова / bel.ru
Не только кенгуру: из-за обстрела в зоопарке Белгорода есть ещё один пострадавший
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