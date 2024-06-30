В белгородском зоопарке показали место, где был ранен лебедь, погибший от атаки ВСУ

Отметим, что в результате обстрела 19 марта белгородский зоопарк потерял ещё одно животное — кенгуру Беннетта по имени Гранди. В момент атаки она находилась на улице. Скоро в зоопарке появится бронзовая статуя в память о погибшем животном.