В белгородском зоопарке показали место, где был ранен лебедь, погибший от атаки ВСУ

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
В марте Белгородская область снова подверглась обстрелу. В частности, пострадал зоопарк. Осколками кассетных боеприпасов повредило экзотариум и вольер для содержания кенгуру. Часть осколков упала на берег пруда, где находился вольер с лебедями. Одна из птиц получила серьёзные ранения.
Ветеринары провели сложную операцию, чтобы извлечь осколки, но, к сожалению, белый лебедь-шипун не смог справиться с шоком и скончался.
Кроме того, осколки повредили информационный щит, установку по перекачке воды, забор вольера и скамейки рядом с ним.
Отметим, что в результате обстрела 19 марта белгородский зоопарк потерял ещё одно животное — кенгуру Беннетта по имени Гранди. В момент атаки она находилась на улице. Скоро в зоопарке появится бронзовая статуя в память о погибшем животном.