Тарифы ЖКХ, приезд капибары, уход «Европы» и дело волонтёрки: главные события недели

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Жители Белгорода выражают своё недовольство предстоящим увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Планируется, что с 1 июля они увеличатся максимум на 14%.
Местных жителей удивил такой значительный рост цен. Некоторые сравнивают эту ситуацию с Москвой, учитывая различия в уровне доходов.
Один из местных жителей, Алёна, делится:
«В Белгороде подняли так же, как и в Москве, только, на минуточку, в Москве зарплаты больше, а в Белгороде доходы остаются прежними. Ну просто шок от цифр… Люди переехали из-за оперативности, а власти решили поднять плату для оставшихся?!»
Люди задаются вопросом, почему стоимость услуг увеличивается именно сейчас, когда доходы населения снижаются.
«Разве не могут выделить льготы федерального уровня для границы?» — спрашивает Светлана.
В ответ на возмущения белгородцев начальник регионального управления по регулированию цен и тарифов Наталья Косилова объяснила, что методика расчета средних индексов основана на постановлении правительства РФ и утвержденных ФАС России методиках.
Наталья Косилова напомнила, что последнее повышение тарифов произошло в декабре 2022 года. Согласно распоряжению, средний рост платы за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии 2024 года составит 11% по всей Белгородской области, с возможным дополнительным отклонением до 3% в некоторых муниципалитетах. Таким образом, максимальное увеличение платежей за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года не должно превышать 14%.
Косилова добавила, что в Белгородской области действует Социальный кодекс, согласно которому жители могут обратиться за субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае, если их доходы ниже прожиточного минимума или расходы на коммунальные услуги составляют 22% от общего дохода семьи.
Согласно информации, полученной от управления ФСБ по Белгородской области, в отношении Надежды Россинской, известной как Надин Гейслер, возбудили уголовное дело по статье 280.4, части 2, пункту «в» Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение безопасности государства).
При обыске у Россинской Н.А. были найдены и конфискованы цифровые носители информации, на которых обнаружена переписка, в которой она рассказывает о своем желании получить гражданство Украины, деталях сбора денег для нужд террористической группировки «Азов»* и других военных структур Украины, а также финансовой помощи вооруженным силам Украины — ВСУ, сообщили Бел.Ру.
Исследованные записи передали редакции. Согласно данным следствия, в сообщениях, которые, видимо, отправляла Надежда своей знакомой через свой аккаунт в соцсети, содержатся следующие высказывания. Например, на вопрос о пребывании в Молдове Россинская произносит следующее:
«Если бы я была там — давно бы уже в Украине была. Я в Грузии. По итогу я хочу в Украину, но бюрократия огромная. У меня в одной стране вообще была депортация — им было плевать на мои украинские письма, печати, вот это всё… Потому что у меня паспорт с курицей».
Под «паспортом с курицей», вероятно, подразумевается паспорт РФ. На Украине она планировала жить в районе Днепропетровска, где у нее были «добровольцы», и где она «организовала бы склад». Был также вариант проживания в Тишках Харьковской области, но Россинская отказалась от этой идеи из-за опасений, что туда снова могут «зайти орки».
*- организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.
В интернете распространилась информация о акции в магазинах «Пятёрочка» с сыном лидера Чечни и участниками спецвойск. В отделениях «Пятёрочка» в Белгороде не выдают специальные карты с изображением сына Кадырова.
Сообщение появилось в одном из известных каналов в Telegram о том, что в магазинах «Пятёрочка» в Белгороде стартовала акция с картами «героев СВО», включая сына Рамзана Кадырова — Адама Кадырова. Однако в сети магазинов «Бел.Ру» заявили, что это дезинформация.
Тот же Telegram-канал опубликовал информацию о рекламной кампании с участием «героев СВО» в магазинах «Пятёрочка» в Белгородской области. Говорится, что при покупке товаров можно получить карту с изображением участника «спецвойск». На фотографиях видно, что на этих картах изображены Адам Кадыров с званием «Обычный», а также Владимир Соловьев и полковник Александр Лапин с званием «Легендарный».
В зоопарке в Белгороде появился новый обитатель — москвич по имени Рудольф, семимесячный самец капибары из столицы.
Переезд Рудольфа произошел благодаря директору московского зоопарка Светлане Акуловой, которая предложила подарить его белгородскому зоопарку.
Рудольфу всего семь месяцев. Капибара — это крупнейший грызун на планете. Он имеет мощные лапы, может достигать веса до 60 килограммов и роста до 70 сантиметров в холке.
Сотрудники зоопарка описывают его как очаровательного и дружелюбного. Сейчас для него устроили временный бассейн, где он плавает, отдыхает и погружается в воду пузом вверх. В будущем его переселят в постоянный бассейн.
Рудольфа вывели из своего укрытия и показали посетителям. Сначала он не спешил выходить, но затем осмотрелся, прогулялся по вольеру и спрятался в специальной гнездовой яме из сена.
В ТРК «Сити Молл Белгородский» закрывается магазин «Европа». Эту информацию подтвердил работник магазина. По словам администрации ТРК, договор с супермаркетом всё ещё действует и ведутся переговоры о расширении ассортимента товаров.
Один из сотрудников уточнил, что обещали не закрывать магазин, однако это обещание не было выполнено. Представители «Европы» на данный момент не дали никаких комментариев. Журналисты пытались получить информацию от представителей ТЦ, но ответ так и не поступил.
Ранее «Сити Молл» через суд выиграл дело о выплате арендной платы и компенсации за просрочку платежа у компании «М.Видео». Владельцы «М.Видео» перестали платить аренду за сентябрь 2023 года из-за расширения сети «ДНС». Компания «М.Видео» заявила, что будет обжаловать решение суда.
ТЦ «Сити Молл» принадлежит Ольге Савченко и Лине Зотовой. В конце 2023 года компания заработала 235 млн рублей чистой прибыли и 860 млн рублей выручки. Что касается сети магазинов «Европа», владельцами являются Ольга Николаевна Полторацкая, Ольга Алексеевна Полторацкая и группа компаний «Промресурс». В 2023 году «Европа» заработала 439,7 млн рублей чистой прибыли и 28 млрд рублей выручки.