Тарифы ЖКХ, приезд капибары, уход «Европы» и дело волонтёрки: главные события недели

«Если бы я была там — давно бы уже в Украине была. Я в Грузии. По итогу я хочу в Украину, но бюрократия огромная. У меня в одной стране вообще была депортация — им было плевать на мои украинские письма, печати, вот это всё… Потому что у меня паспорт с курицей».