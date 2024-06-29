В белгородском зоопарке поселился москвич Рудольф

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Самец капибары вышел в свой новый вольер. Он появился в белгородском зоопарке по инициативе и при поддержке директора московского зоопарка Светланы Акуловой. Она посетила зоопарк в Белгороде и предложила подарить ему грызуна.
Животному семь месяцев. Капибара — самый большой грызун, который существует на Земле. У него сильные лапы, он может достигать веса до 60 килограммов и 70 сантиметров в холке.
Специалисты зоопарка рассказали, что он милый и хороший. Для него пока установили временный бассейн, где он ест, находится определённое время и ныряет пузом кверху. Наблюдать это получится, вероятно, уже в постоянном бассейне, который для животного оборудуют позже.
Рудольфа выманили из его жилища и показали посетителям зоопарка. Он не спешил выходить, но позже освоился, прошёлся по вольеру и спрятался в специально приготовленное для него укрытие из сена.