В белгородском зоопарке поселился москвич Рудольф

Специалисты зоопарка рассказали, что он милый и хороший. Для него пока установили временный бассейн, где он ест, находится определённое время и ныряет пузом кверху. Наблюдать это получится, вероятно, уже в постоянном бассейне, который для животного оборудуют позже.