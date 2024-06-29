bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

капибара в белгородском зоопарке

В белгородском зоопарке поселился москвич Рудольф

29 июня 2024, 17:29
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru
капибара в белгородском зоопарке

Самец капибары стал новым постояльцем в белгородском зоопарке

29 июня в зоопарке в Белгороде показали семимесячного грызуна, который переехал в приграничный город из Москвы. Назвали грызуна Рудольф.

Самец капибары вышел в свой новый вольер. Он появился в белгородском зоопарке по инициативе и при поддержке директора московского зоопарка Светланы Акуловой. Она посетила зоопарк в Белгороде и предложила подарить ему грызуна.

Животному семь месяцев. Капибара — самый большой грызун, который существует на Земле. У него сильные лапы, он может достигать веса до 60 килограммов и 70 сантиметров в холке.

Специалисты зоопарка рассказали, что он милый и хороший. Для него пока установили временный бассейн, где он ест, находится определённое время и ныряет пузом кверху. Наблюдать это получится, вероятно, уже в постоянном бассейне, который для животного оборудуют позже.

Рудольфа выманили из его жилища и показали посетителям зоопарка. Он не спешил выходить, но позже освоился, прошёлся по вольеру и спрятался в специально приготовленное для него укрытие из сена.

капибара в белгородском зоопаркекапибара в белгородском зоопарке
капибара в белгородском зоопаркекапибара в белгородском зоопарке
капибара в белгородском зоопаркекапибара в белгородском зоопарке
капибара в белгородском зоопарке
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru
капибара в белгородском зоопарке
Видео: Валерия Колесникова / bel.ru
В зоопарке Белгорода поселилось «одно из самых милых и популярных животных на свете»
Узнать подробнее
Читайте также:
Её хотят все: зоопарк Белгорода планирует купить капибару«Нашего Бонечки больше нет». В Белгородском зоопарке умер левСаратовская Венера будет жить рядом с белгородской медведицей Машей
#Валерия Колесникова#Видео#Новости Белгорода#Презентация#Белгородский зоопарк#Грызун#Белгород#Капибара
Подпишитесь
«Мы — часть России»: грайворонцы составили обращение к президенту и главе Минобороны
Сегодня, 10:30
Когда откроют колесо обозрения и как оно будет работать во время ракетной опасности?
Сегодня, 09:38
В мэрии рассказали о едва не случившейся трагедии на пляже в Белгороде
Сегодня, 14:25
Новую ракетную опасность в Белгороде объявили спустя две минуты после отбоя
Сегодня, 15:52
Магазин и дом сгорели, ещё один дом разрушен после атак ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 13:10