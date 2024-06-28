Пела в трубку про Бандеру: какие сообщения нашла ФСБ у белгородского волонтёра?

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Как Бел.Ру сообщили в УФСБ по Белгородской области в ответ на официальный запрос, в отношении Надежды Россинской, известной также как Надин Гейслер, возбудили и расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).
«В ходе обыска по месту жительства Россинской Н.А. были обнаружены и изъяты электронные носители информации, при исследовании которых установлено наличие переписки, где она рассказывает о своих намерениях получить гражданство Украины, подробностях организации сбора денежных средств для нужд террористической организации „Азов“* и других военизированных структур Украины, а также иной помощи подразделениям ВСУ», — ответ на запрос Бел.Ру.
Исследованные ФСБ записи появились и в распоряжении редакции. На них видно сообщения, которые, по данным следствия, Надежда отправляла знакомой со своего аккаунта в Instagram*. Например, отвечая на вопрос, не в Молдове ли она, Россинская говорит следующее:
«Если бы я была там — давно бы уже в Украине была. Я в Грузии. По итогу я хочу в Украину, но бюрократия огромная. У меня в одной стране вообще была депортация — им было плевать на мои украинские письма, печати, вот это всё… Потому что у меня паспорт с курицей».
Под «паспортом с курицей» волонтёрка, вероятнее всего, имела в виду паспорт РФ. На Украине девушка планировала жить в районе Днепропетровска, где у неё «волонтёры» и где она «развернула бы склад». Был вариант жить в Тишках Харьковской области, но Россинская его отвергла из-за переживания, что туда опять «зайдут орки».
В качества варианта для выхода на Украину девушка рассматривала специальную «программу Золкина» для обмена пленными. Но позже эту идею она отвергла по ряду причин:
«Я не могу им воспользоваться, потому что в Украину я тогда въеду громко. Очень. А у меня мама в Белгородской области. Я не могу её забрать. И, естественно, она пострадает. Поэтому я не могу рисковать её жизнью, не могу обратиться к ним, не могу приехать в Украину громко».
Под «приехать громко» имеется в виду необходимости дать авторам программы интервью.
«Я естественно не могу дать интервью — это смертный приговор. Моя история — это девочка, которая хлопала глазками, *** [обманула] всю систему, простите за выражение, под носом ФСБ вывозила АТОшников, координаторов ВСУ, прятала у себя на складе, у себя дома, спонсировала ЗСУ донатами, то есть это всё. А не рассказать этого я не могу, это и есть причина того, почему я сижу сейчас в четырех стенах и даже в этом Зажопинске не афиширую своё местонахождение», — расшифровка голосового сообщения, по версии следствия отправленного Россинской.
Что касается украинской «той стороны», к которой волонтёр, судя по сообщениям, так рвалась, то она «пытается всё извернуть». Или, иными словами, отказывается помогать.
«Была очень паршивая история… Пытался вывести и узнать волонтёров в Белгороде. Это был маразм… Пока я не начала в трубку петь „Батька наш Бандера, Украина мать“… Говорю, мол, давайте ребята, работаем. Давайте мне зелёный коридор, в ускоренном формате гражданство Украины, и всё будет. Осталась финишная прямая», — так Россинская описала свой разговор с неким «харьковским коллаборантом».
Девушка в голосовом также призналась, что общалась с некой «службой безопасности»: вероятно, имеется в виду СБУ. Последняя «развела руками» и сообщила, что для переезда на Украину Россинской придётся самой подавать на политическое убежище.
«У меня было огромное разочарование… Что за своих же впрячься не можете».
По итогу, как признаётся Россинская, украинская сторона предложила ей обмен в качестве военнопленного после попадания в тюрьму. Девушку такой вариант категорически не устроил.
Отметим, что ранее адвокаты подсудимой утверждали, что её аккаунт в соцсетях могли создать недоброжелатели с целью опорочить личность. По крайней мере, такой линии придерживалась защита. Что касается записи, то её подлинность сторона обвинения должна будет доказать в суде
Россинскую задержали в поезде в начале февраля этого года. Девушке 1995 года рождения грозит до шести лет лишения свободы. Переписку волонтёра добавили к материалам уголовного дела, а её арест продлили до конца июля. Адвокаты просили поменять меру пресечения, но им отказали.
*признан в России террористической организацией и запрещен
**принадлежит Meta, организация признана экстремисткой