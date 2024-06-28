Пела в трубку про Бандеру: какие сообщения нашла ФСБ у белгородского волонтёра?

Под «паспортом с курицей» волонтёрка, вероятнее всего, имела в виду паспорт РФ. На Украине девушка планировала жить в районе Днепропетровска, где у неё «волонтёры» и где она «развернула бы склад». Был вариант жить в Тишках Харьковской области, но Россинская его отвергла из-за переживания, что туда опять «зайдут орки».