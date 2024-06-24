«Под носом ФСБ вывозила атошников»: СМИ — о громком деле белгородской волонтёрки

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Надежду Россинскую обвиняют в сборе средств в поддержку ВСУ, хотя сама девушка утверждает, что помогала только украинским беженцам. Следствие изучило переписки белгородки и выяснило, что та несколько раз упоминала в общении с друзьями желание уехать на Украину и получить там гражданство.
Сообщается, что девушка с 31 августа 2023 года публиковала на своих страницах в соцсетях призывы пожертвовать деньги украинскому батальону «Азов»*. Ещё в марте 2022 года белгородка оделась в сине-жёлтую одежду и начала раздавать прохожим цветочную рассаду, за что её оштрафовали на 15 тысяч рублей, но кассация отменила это решение. Позже Надежда Россинская организовала волонтёрское движение «Армия красоток». По её словам, она помогала беженцам и мирным жителям в той части Харьковской области, где находились российские военные.
* запрещён и признан в России террористической организацией.
Когда девушку задержали, она отрицала свою вину, а переписки с украинцами оправдывала необходимостью приезжать на их территории для помощи мирным жителям. Адвокаты девушки также утверждали, что её аккаунт в соцсетях могли создать недоброжелатели, чтобы опорочить её личность.
Издание сообщает, что следствие изучило голосовые сообщения белгородки, где та рассказывала о желании получить новое гражданство. Какое-то время девушка находилась в Грузии, но не оставляла попыток перебраться на Украину, надеясь на политическое убежище.
Далее девушка рассказала друзьям, что могла бы дать интервью местному блогеру Владимиру Золкину, но боится за свою мать, которая осталась в Белгородской области.
«Когда они тебя вывозят, это предаётся огласке. Я не могу дать интервью, это будет смертный приговор. Моя история — это в прямом смысле история девочки, которая хлопала глазками, ***** (обманула— „Ъ“) всю систему, под носом ФСБ вывозила атошников, координаторов ВСУ, прятала у себя на складе, у себя дома, спонсировала ЗСУ донатами. Но рассказать этого я не могу. Это и есть причина того, что я сижу в четырёх стенах и не афиширую своё местонахождение», — цитирует «Коммерсант» Надежду Россинскую.
Переписку девушки добавили к материалам уголовного дела, а её арест продлили до конца июля.
Напомним, что Надин Гейслер задержали в поезде в начале февраля. Адвокаты просили суд поменять меру пресечения, но им отказали. Девушке 1995 года рождения грозит до шести лет лишения свободы.