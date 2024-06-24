«Под носом ФСБ вывозила атошников»: СМИ — о громком деле белгородской волонтёрки

Сообщается, что девушка с 31 августа 2023 года публиковала на своих страницах в соцсетях призывы пожертвовать деньги украинскому батальону «Азов»*. Ещё в марте 2022 года белгородка оделась в сине-жёлтую одежду и начала раздавать прохожим цветочную рассаду, за что её оштрафовали на 15 тысяч рублей, но кассация отменила это решение. Позже Надежда Россинская организовала волонтёрское движение «Армия красоток». По её словам, она помогала беженцам и мирным жителям в той части Харьковской области, где находились российские военные.