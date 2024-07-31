Пела в трубку про Бандеру: какие сообщения нашла ФСБ у белгородского волонтёра?

На днях СМИ опубликовали материалы о деятельности волонтёра Надежды Россинской, обвиняемой в сборе средств для ВСУ. Бел.Ру также обратилось с запросом в ФСБ, чтобы выяснить подробности дела.