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Published Сегодня, 14:34

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Белгородской волонтёрке продлили срок ареста ещё на два месяца

Белгородской волонтёрке продлили срок ареста ещё на два месяца

23 мая 2024, 14:34
Фото: Изображение Midjourney
Белгородская волонтёрка будет находиться под стражей до конца июля. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест, сообщает «‎Фонарь».
Сюжет
Суд

Белгородская волонтерка Надин Гейслер останется под стражей до конца июля.

Сообщается, что суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест или освобождение под залог, оставив девушку в следственном изоляторе.

В марте стало известно, что суд оставил волонтёрку Россинскую под арестом ещё на два месяца. Её задержали в поезде. Юрист Евгений Соколов сообщил, что Надин Гейслер задержана по обвинению в призывах к деятельности, которые угрожали безопасности государства. Ранее девушка занималась оказанием помощи украинским беженцам, в том числе в организации их возвращения на Украину через пограничный пункт.

В январе стало известно, что бывшего актёра будут судить за рейд на Белгородчину в составе украинской ДРГ.

Бывшего актёра будут судить за рейд на Белгородчину в составе украинской ДРГ
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#Маргарита Водолажская#Суд#Арест#Новости Белгорода#Волонтер#Белгород
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