Белгородской волонтёрке продлили срок ареста ещё на два месяца

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Белгородская волонтерка Надин Гейслер останется под стражей до конца июля.
Сообщается, что суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест или освобождение под залог, оставив девушку в следственном изоляторе.
В марте стало известно, что суд оставил волонтёрку Россинскую под арестом ещё на два месяца. Её задержали в поезде. Юрист Евгений Соколов сообщил, что Надин Гейслер задержана по обвинению в призывах к деятельности, которые угрожали безопасности государства. Ранее девушка занималась оказанием помощи украинским беженцам, в том числе в организации их возвращения на Украину через пограничный пункт.
В январе стало известно, что бывшего актёра будут судить за рейд на Белгородчину в составе украинской ДРГ.