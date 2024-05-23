Белгородской волонтёрке продлили срок ареста ещё на два месяца

В марте стало известно, что суд оставил волонтёрку Россинскую под арестом ещё на два месяца. Её задержали в поезде. Юрист Евгений Соколов сообщил, что Надин Гейслер задержана по обвинению в призывах к деятельности, которые угрожали безопасности государства. Ранее девушка занималась оказанием помощи украинским беженцам, в том числе в организации их возвращения на Украину через пограничный пункт.