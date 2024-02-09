Суд оставил под арестом волонтёрку, задержанную по подозрению в призывах против РФ

Волонтёрку задержали в Белгороде. Девушку 1995 года рождения подозревают в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (часть 2 статьи 280.4 УК РФ — до шести лет тюрьмы). В региональном УФСБ уточнили, что девушка, находясь на территории зарубежного государства, публиковала в Сети «призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».