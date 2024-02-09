Суд оставил под арестом волонтёрку, задержанную по подозрению в призывах против РФ

Posted 9 февраля, 13:27
Published 9 февраля, 13:27
Modified 9 февраля, 13:29
Updated 9 февраля, 13:29
Белгородский областной суд отклонил апелляцию адвокатов Евгения Рудычева и Антона Присного по мере пресечения волонтёрке Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская). Адвокаты просили отправить их подзащитную под домашний арест или отпустить под залог. Однако суд всё же оставил девушку под стражей до 31 марта.
Надин Гейслер рассказала в суде, что «боится умереть в СИЗО». Девушка пожаловалась на то, что, когда ей стало плохо, помощь оказали только спустя полчаса.
Волонтёрку задержали в Белгороде. Девушку 1995 года рождения подозревают в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (часть 2 статьи 280.4 УК РФ — до шести лет тюрьмы). В региональном УФСБ уточнили, что девушка, находясь на территории зарубежного государства, публиковала в Сети «призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».