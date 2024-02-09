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Posted 9 февраля, 13:27

Published 9 февраля, 13:27

Modified 9 февраля, 13:29

Updated 9 февраля, 13:29

Надин Гейслер

Суд оставил под арестом волонтёрку, задержанную по подозрению в призывах против РФ

9 февраля 2024, 13:27
Фото: «Фонарь»
Надин Гейслер

Суд в Белгороде оставил задержанную волонтёрку под стражей

Адвокаты девушки подавали апелляцию по мере пресечения, однако её отклонили. Надин Гейслер останется в СИЗО до 31 марта, пишет «Фонарь».
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Суд

Белгородский областной суд отклонил апелляцию адвокатов Евгения Рудычева и Антона Присного по мере пресечения волонтёрке Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская). Адвокаты просили отправить их подзащитную под домашний арест или отпустить под залог. Однако суд всё же оставил девушку под стражей до 31 марта.

Надин Гейслер рассказала в суде, что «боится умереть в СИЗО». Девушка пожаловалась на то, что, когда ей стало плохо, помощь оказали только спустя полчаса.

Волонтёрку задержали в Белгороде. Девушку 1995 года рождения подозревают в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (часть 2 статьи 280.4 УК РФ — до шести лет тюрьмы). В региональном УФСБ уточнили, что девушка, находясь на территории зарубежного государства, публиковала в Сети «призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Волонтёра в Белгороде арестовали на два месяца по подозрению в призывах против РФ
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