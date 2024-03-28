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Суд

Суд продлил арест волонтёрки, задержанной по подозрению в призывах против РФ

28 марта 2024, 09:18
Фото: 1MI
Суд

Белгородский суд оставил волонтёрку Россинскую под арестом ещё на два месяца

Надежда Россинская пробудет под стражей до 31 мая, сообщает «Фонарь». О задержании девушки стало известно ещё в феврале.

В Белгороде суд продлил арест Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская). Волонтёрка пробудет под стражей ещё два месяца — до 31 мая 2024 года.

О задержании девушки стало известно в начале февраля. Её задержали в поезде.

Позже в УФСБ сообщили, что волонтёр, будучи на территории зарубежного государства, публиковала в Сети «призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». 2 февраля суд заключил девушку под арест до 31 марта.

Адвокаты просили отправить её под домашний арест или отпустить под залог. Однако суд оставил её под стражей.

Суд оставил под арестом волонтёрку, задержанную по подозрению в призывах против РФ
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