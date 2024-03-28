Суд продлил арест волонтёрки, задержанной по подозрению в призывах против РФ

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Белгороде суд продлил арест Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская). Волонтёрка пробудет под стражей ещё два месяца — до 31 мая 2024 года.
О задержании девушки стало известно в начале февраля. Её задержали в поезде.
Позже в УФСБ сообщили, что волонтёр, будучи на территории зарубежного государства, публиковала в Сети «призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». 2 февраля суд заключил девушку под арест до 31 марта.
Адвокаты просили отправить её под домашний арест или отпустить под залог. Однако суд оставил её под стражей.