В Сети появились сообщения об акции «Пятёрочки» с сыном Кадырова и «героями СВО»

Крупный Telegram-канал опубликовал новость о том, что в «Пятёрочках» Белгородской области запустили «рекламу СВО» «Присоединяйся к лучшим!». Так, якобы при покупке товаров может попасться карточка с «героем СВО». В числе последних на фото заметно Адама Кадырова с рангом «Обычный», а также Владимира Соловьёва и полковника Александра Лапина с рангом «Легендарный».