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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В «Пятёрочках» Белгорода не дарят акционные карточки с сыном Кадырова

В Сети появились сообщения об акции «Пятёрочки» с сыном Кадырова и «героями СВО»

28 июня 2024, 12:41
Фото: соцсети

В «Пятёрочках» Белгорода не дарят акционные карточки с сыном Кадырова

Вчера в одном из крупных Telegram-каналов появилась новость о том, что в белгородских «Пятёрочках» стартовала акция с карточками «героев СВО», в том числе с сыном Рамзана Кадырова Адамом Кадыровым. В одном из магазинов сети Бел.Ру сообщили, что это фейк.

Крупный Telegram-канал опубликовал новость о том, что в «Пятёрочках» Белгородской области запустили «рекламу СВО» «Присоединяйся к лучшим!». Так, якобы при покупке товаров может попасться карточка с «героем СВО». В числе последних на фото заметно Адама Кадырова с рангом «Обычный», а также Владимира Соловьёва и полковника Александра Лапина с рангом «Легендарный».

Фото: социальные сети

При этом на сайте ритейлера информации о соответствующей акции нет, как и в социальных сетях.

В одной из «Пятёрочек» Белгорода корреспонденту Бел.Ру сообщили, что новость — «скорее, всего фейковая», а такой акции «у нас нет».

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