В Сети появились сообщения об акции «Пятёрочки» с сыном Кадырова и «героями СВО»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Крупный Telegram-канал опубликовал новость о том, что в «Пятёрочках» Белгородской области запустили «рекламу СВО» «Присоединяйся к лучшим!». Так, якобы при покупке товаров может попасться карточка с «героем СВО». В числе последних на фото заметно Адама Кадырова с рангом «Обычный», а также Владимира Соловьёва и полковника Александра Лапина с рангом «Легендарный».
При этом на сайте ритейлера информации о соответствующей акции нет, как и в социальных сетях.
В одной из «Пятёрочек» Белгорода корреспонденту Бел.Ру сообщили, что новость — «скорее, всего фейковая», а такой акции «у нас нет».