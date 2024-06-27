В три раза: за купание в запрещённых местах белгородцам придётся платить больше

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Как отметил начальник управления региональной безопасности области Евгений Воробьев, с 2020 года на водных объектах Белгородской области погибло 176 человек, из них только четыре человека в местах, оборудованных для купания. Остальные случаи гибели связаны с нарушением элементарных мер собственной безопасности, в том числе нахождение на водных объектах в нетрезвом состоянии.
Поэтому депутаты облдумы внесли изменения в статью регионального закона и увеличили размер административных штрафов за купание в запрещённых местах с 500 до 1500 рублей, а за повторное нарушение — с 1000 до 3000 рублей.
Основная цель принятых решений — обеспечение безопасности людей на воде, а также профилактика и снижение количества несчастных случаев и смертности.