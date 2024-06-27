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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В Белгородской области увеличили размер штрафа за купание в запрещённых местах

В три раза: за купание в запрещённых местах белгородцам придётся платить больше

27 июня 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области увеличили размер штрафа за купание в запрещённых местах

Депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается административных правонарушений. По итогам размер штрафа за купание в запрещённых местах увеличен.

Как отметил начальник управления региональной безопасности области Евгений Воробьев, с 2020 года на водных объектах Белгородской области погибло 176 человек, из них только четыре человека в местах, оборудованных для купания. Остальные случаи гибели связаны с нарушением элементарных мер собственной безопасности, в том числе нахождение на водных объектах в нетрезвом состоянии.

Поэтому депутаты облдумы внесли изменения в статью регионального закона и увеличили размер административных штрафов за купание в запрещённых местах с 500 до 1500 рублей, а за повторное нарушение — с 1000 до 3000 рублей.

Основная цель принятых решений — обеспечение безопасности людей на воде, а также профилактика и снижение количества несчастных случаев и смертности.

Для купающихся в запрещённых местах белгородцев хотят повысить штрафы
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Штрафы#Безопасность#Водные объекты#Административные правонарушения#Белгород
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