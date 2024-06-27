В три раза: за купание в запрещённых местах белгородцам придётся платить больше

Как отметил начальник управления региональной безопасности области Евгений Воробьев, с 2020 года на водных объектах Белгородской области погибло 176 человек, из них только четыре человека в местах, оборудованных для купания. Остальные случаи гибели связаны с нарушением элементарных мер собственной безопасности, в том числе нахождение на водных объектах в нетрезвом состоянии.