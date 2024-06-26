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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Белгородские депутаты обсудили штрафы за купание в неположенных местах

Для купающихся в запрещённых местах белгородцев хотят повысить штрафы

26 июня 2024, 12:23
Фото: 1MI

Белгородские депутаты обсудили штрафы за купание в неположенных местах

В Белгородской области решили ужесточить меры по обеспечению безопасности на водоёмах. Для этого планируется повысить штрафы, говорится в соответствующем проекте закона. Поправки уже обсудили на комитетах в облдуме.

Любителям купания в запрещённых местах пригрозили ещё большими штрафами. Сумму наказания планируется увеличить. Соответствующие поправки указаны в проекте закона.

Предполагается, что штраф за купание в неположенном месте увеличится с 500 до 1500 рублей. Если же нарушение повторится в течение года, сумма наказания может увеличиться с 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Такие меры направлены на обеспечение безопасности людей на водоёмах, заявили депутаты. Увеличенные штрафы помогут предотвратить несчастные случаи и, возможно, спасти человеческие жизни.

Если вы видите у водоёма запрещающий знак или не уверены, что это место входит в список разрешённых для купания пляжей, лучше воздержаться от купания. Это поможет избежать травм и более серьёзных последствий.

Напомним, летом 2024 года зафиксировано уже три случая гибели на воде. А в июле прошлого года в Белгородской области четверо мужчин утонули за неделю.

Стало известно, сколько человек погибло в белгородских водоёмах с начала года
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