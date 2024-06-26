Для купающихся в запрещённых местах белгородцев хотят повысить штрафы

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Любителям купания в запрещённых местах пригрозили ещё большими штрафами. Сумму наказания планируется увеличить. Соответствующие поправки указаны в проекте закона.
Предполагается, что штраф за купание в неположенном месте увеличится с 500 до 1500 рублей. Если же нарушение повторится в течение года, сумма наказания может увеличиться с 1 тыс. до 3 тыс. рублей.
Такие меры направлены на обеспечение безопасности людей на водоёмах, заявили депутаты. Увеличенные штрафы помогут предотвратить несчастные случаи и, возможно, спасти человеческие жизни.
Если вы видите у водоёма запрещающий знак или не уверены, что это место входит в список разрешённых для купания пляжей, лучше воздержаться от купания. Это поможет избежать травм и более серьёзных последствий.
Напомним, летом 2024 года зафиксировано уже три случая гибели на воде. А в июле прошлого года в Белгородской области четверо мужчин утонули за неделю.