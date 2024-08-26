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Водные объекты

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В три раза: за купание в запрещённых местах белгородцам придётся платить больше
27 июня, 13:50
С Белоблводоканала требуют 3,4 млн рублей за негативное воздействие на природу
Арбитражный суд Белгородской области принял в производство исковое заявление о плате за нанесённый окружающей среде вред «Белоблводоканалом». Что известно о деле — в материале Бел.Ру.
17 июня, 05:04
2023
В Белгороде почистят пруды, а в Старом Осколе — реки: Гладков озвучил планы на 2024-й
Планы озвучил глава региона Вячеслав Гладков. Он также отметил, что в текущем году программу по очистке рек и прудов выполнили.
23 декабря 2023, 06:59
Сколько человек погибло на водоёмах Белгородской области в 2023 году
21 апреля 2023, 14:35
В Белгородской области в 2023 году проведут 50 мероприятий по очистке водных объектов
В прошлом году планировали очистить 72 участка. Выполнили работы на 65 объектах. Подробнее сообщила заместитель главы региона Юлия Щедрина.
13 февраля 2023, 07:55
2021
В Белгородской области будут ежедневно проверять пляжи после роста числа утопленников
28 июня 2021, 08:40

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