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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Дисквалифицированная белгородка продолжила вести бизнес и получила штраф

Дисквалифицированная белгородка продолжила вести бизнес и получила штраф

23 мая 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
Учредителя нескольких юридических лиц в Белгороде дисквалифицировали из-за заведомо ложных данных в документах. Теперь суд оштрафовал предпринимательницу из-за продолжения деятельности. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Белгородская предпринимательница Дина Коробкова получила штраф в 10 тысяч рублей за управление юридическим лицом. В феврале 2024 года мировой суд привлёк учредителя ООО «ТД Сумской Плюс» Дину Коробкову за ложные данные и дисквалифицировал предпринимателя.

Коробкова, будучи дисквалифицированной, продолжала управлять ещё одним своим бизнесом — ООО «Галерея вкуса». Торговый дом «Сумской», по данным системы СПАРК, занимался торговлей фруктами и овощами, а «Галерея вкусов» — доставкой еды и продуктов.

Из-за того, что предпринимательница продолжила свою деятельность, Арбитражный суд Белгородской области оштрафовал её на 10 тысяч рублей по статье КоАП РФ 14.23 «Осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом».

Бизнесвумен может обжаловать решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение десяти дней со дня принятия решения.

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#Алёна Мальцева#Предпринимательская деятельность#Дисквалификация#Юридические лица#Белгород#Торговый дом#Белгородский бизнес#Учредитель
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