Дисквалифицированная белгородка продолжила вести бизнес и получила штраф

Из-за того, что предпринимательница продолжила свою деятельность, Арбитражный суд Белгородской области оштрафовал её на 10 тысяч рублей по статье КоАП РФ 14.23 «Осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом».