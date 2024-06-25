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Режим ЧС ввели в Ольховатском районе Воронежской области

Неспокойно было не только в Белгороде: после атаки БПЛА в Черноземье ввели режим ЧС

25 июня 2024, 10:01
Фото: 1MI

Режим ЧС ввели в Ольховатском районе Воронежской области

Минувшей ночью Ольховатский район подвергся атаке со стороны ВСУ. Сейчас там введён режим ЧС. Подробности сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

На территории Ольховатского района Воронежской области введён режим ЧС. Прошлой ночью муниципалитет подвергся атаке со стороны ВСУ. Информацию сообщил в своём официальном Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

В районе вдали от гражданских строений сдетонировал взрывоопасный объект. Никто из местных жителей не пострадал. Режим чрезвычайной ситуации введён для скорейшей ликвидации последствий детонации. Сейчас ситуация находится под контролем, все оперативные службы, военные и представители власти на месте.

Также Александр Гусев сообщил, что в Ольховатском районе скорректировали работу детских садов и оздоровительных лагерей. Приостановили работу детские сады «Мир чудес» и «Теремок» и пришкольный лагерь на базе Ольховатской средней школы. Два других детсада — «Белочка» и «Сказка» — сейчас на ремонте и планово не принимают детей.

Перенесли проведение ОГЭ на базе Ольховатской средней школы. Экзамен будет проводиться в резервные дни, 1–2 июля.

Работа остальных образовательных учреждений будет осуществляться в обычном режиме, но родители сами могут решить, будут ли их дети посещать школу или нет.

Напомним, сегодня ночью Белгородская область тоже оказалась под атакой со стороны Вооружённых сил Украины. Регион подвергся массированной атаке БПЛА. В Белгородском районе погибла пожилая женщина. В Белгороде и в Яковлевском округе пострадали по два человека. Зафиксированы различные разрушения.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Черноземье#Режим ЧС#Воронежская область#Атака#Александр Гусев
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