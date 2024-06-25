Неспокойно было не только в Белгороде: после атаки БПЛА в Черноземье ввели режим ЧС

Также Александр Гусев сообщил, что в Ольховатском районе скорректировали работу детских садов и оздоровительных лагерей. Приостановили работу детские сады «Мир чудес» и «Теремок» и пришкольный лагерь на базе Ольховатской средней школы. Два других детсада — «Белочка» и «Сказка» — сейчас на ремонте и планово не принимают детей.