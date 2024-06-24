«Частично очное обучение можем начать»: что ждёт школьников Белгородской области?

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
На оперативном совещании правительства Белгородской области подняли тему начала очного обучения детей в регионе.
Чиновники планируют, что часть детей выйдут на очное обучение с 1 сентября 2024 года.
Школы будут проверять на оснащение укрытиями, медицинскими аптечками. Оценивать состояние защиты цокольных этажей и оконных проёмов. Школьных работников проверят на знания по оказанию первой помощи. С детьми будут проводить занятия по безопасности, включая оказание первой психологической помощи.
Выйти школьники в школу смогут, если родители и педагоги дали на это письменное согласие.
«Везёлка — это разграничение города на более безопасную и на абсолютно опасную территорию. Мы можем предположить, что в половине города частично очное образование мы можем начать», — считает Гладков.
Для части муниципалитетов не будут обязывать детей носить форму.