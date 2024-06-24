«Частично очное обучение можем начать»: что ждёт школьников Белгородской области?

Школы будут проверять на оснащение укрытиями, медицинскими аптечками. Оценивать состояние защиты цокольных этажей и оконных проёмов. Школьных работников проверят на знания по оказанию первой помощи. С детьми будут проводить занятия по безопасности, включая оказание первой психологической помощи.