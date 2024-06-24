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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Белгороде и в части районов планируют вернуться к очному обучению с 1 сентября

«Частично очное обучение можем начать»: что ждёт школьников Белгородской области?

24 июня 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде и в части районов планируют вернуться к очному обучению с 1 сентября

На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили возможность выхода на очное обучение у школьников Белгорода и других муниципалитетов.

На оперативном совещании правительства Белгородской области подняли тему начала очного обучения детей в регионе.

Чиновники планируют, что часть детей выйдут на очное обучение с 1 сентября 2024 года.

Школы будут проверять на оснащение укрытиями, медицинскими аптечками. Оценивать состояние защиты цокольных этажей и оконных проёмов. Школьных работников проверят на знания по оказанию первой помощи. С детьми будут проводить занятия по безопасности, включая оказание первой психологической помощи.

Выйти школьники в школу смогут, если родители и педагоги дали на это письменное согласие.

«Везёлка — это разграничение города на более безопасную и на абсолютно опасную территорию. Мы можем предположить, что в половине города частично очное образование мы можем начать», — считает Гладков.

Для части муниципалитетов не будут обязывать детей носить форму.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Школьники#Дети#Образование#Родители#Безопасность#Педагоги#Форма#Защита#Очное обучение
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